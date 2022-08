Over the Alps va revenir sur l'App Store après avoir quitté Apple Arcade

Le mois dernier, la section Apple Arcade de l'App Store inaugurait tristement une nouvelle catégorie pour les jeux quittant le service. Depuis lors, ces jeux ont été retirés d'Apple Arcade, et on se posait la question de leur avenir une fois retirés de la plateforme. Aujourd'hui, le compte officiel d'Over the Alps a publié un fil de discussion sur ce qui va arriver au jeu, et a également confirmé dans une réponse sur Twitter, qu'il est prévu de faire son retour sous la forme d'un jeu payant. Depuis qu'il a été lancé sur Apple Arcade en 2019, Over the Alps a fait l'objet de nombreuses mises à jour apportant de nouvelles histoires, mais il a également été lancé sur d'autres plateformes. Quitter Apple Arcade signifie que le jeu sera bientôt moins cher sur d'autres plateformes, comme l'a confirmé l'éditeur.

Over the Alps n'est pas mort

Si vous n'y avez pas encore joué, regardez la bande-annonce d'Over the Alps ci-dessous :



L'équipe publiera également le dernier chapitre gratuitement sur itch.io. Il sera intitulé "The Devil's Quill". Dommage qu'Apple n'ait pas laissé Over the Alps proposer sa mise à jour finale sur le service.



Si vous n'avez pas encore joué à Over the Alps, il s'agit d'un jeu traditionnel de type "choisissez votre propre aventure" et qui se déroule en Suisse vers 1939. Vous y incarnez l'agent Smith, un surnom évident, car vous êtes un espion pour le gouvernement britannique. Sans surprise, cela signifie que vous vous retrouverez dans une histoire de trahison, de chagrin d'amour, de désinformation, d'enquêtes, de combats et de poursuites, mais aussi de romance, de beauté et d'exploration. Une aventure assez incroyable où votre enquête vous fera passer par tous les sentiments, bien aidée par des graphismes et une bande-son vraiment fantastiques, tant pour ses décors que pour les personnages expressifs au possible.

Si vous voulez y jouer sur iOS, il faudra donc patienter jusqu'à la sortie de la nouvelle version. Allez, un peu de courage !