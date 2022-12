Microsoft veut créer une app tout-en-un avec messagerie, recherche, achats en ligne...

Depuis toujours, les grandes entreprises séparent les thématiques d'applications, vous ne retrouverez jamais une messagerie instantanée dans une application de moteur de recherche. Selon un récent rapport, Microsoft souhaite bousculer cette vision en proposant une "super-application" capable de proposer une multitude de fonctionnalités à ses utilisateurs ! Est-ce que ce type d'approche peut marcher ? Microsoft est convaincue que oui.

Mais que nous prépare Microsoft ?

Aujourd'hui, nous avons une multitude d'applications sur nos smartphones, des apps pour discuter avec ses amis, pour acheter en ligne, pour faire une recherche sur internet... Et si une app vous offrait tout cela dans un seul et unique endroit ? Seriez-vous prêt à la télécharger ?

C'est le projet des équipes de Microsoft, l'entreprise souhaite proposer sur PC, Mac, iOS et Android une application qui vous fournira un accès à :

Une messagerie instantanée/mail

Du shopping en ligne

Un accès à l'actualité

Un moteur de recherche

Cette idée vient directement du PDG de Microsoft, Satya Nadella. Le dirigeant a demandé à ses équipes de proposer une nouvelle expérience qui permettra de tout avoir dans une seule application. Cela sera un gain de temps, mais aussi de place sur le smartphone, car au lieu d'avoir quatre apps différentes, tout sera regroupé dans une application qui aura une taille optimisée.

À travers cette "super application", l'utilisateur profitera des services populaires de Microsoft, on pense à Outlook, Bing, Microsoft Teams ainsi que d'autres services qu'on utilise déjà au quotidien sur son smartphone et ordinateur.

Bien sûr, Microsoft conservera ses applications indépendantes sur l'App Store, le Google Play Store ainsi que sur le Microsoft Store de Windows 10 et Windows 11.

Chaque utilisateur sera libre de télécharger la "super app" ou de continuer avec plusieurs applications qui se concentrent exclusivement sur un service en particulier.

The Information qui est à l'origine de cette information (sans jeu de mots) a révélé dans son rapport :

Bien qu'il ne soit pas clair si Microsoft lancera finalement une telle application, les personnes ayant connaissance des discussions ont déclaré que le PDG Satya Nadella a jeté les bases en poussant le moteur de recherche Bing à mieux fonctionner avec d'autres produits mobiles Microsoft. Par exemple, il a demandé à Bing de s'intégrer aux applications de messagerie Teams et Outlook de Microsoft, ce qui permet aux clients de partager plus facilement les résultats de recherche dans les messages.

Microsoft ne se concentre pas uniquement sur le service aux consommateurs, au contraire, l'entreprise tire la majorité de ses revenus de la vente de logiciels et de services aux professionnels. Microsoft a admis avoir pour objectif de fournir des services directement aux particuliers, comme la "super application", et de devenir plus conviviale. Microsoft n'a jamais pas réussi à acquérir d'importantes apps et des sites de médias sociaux comme TikTok et Pinterest, qui auraient pu lancer la société vers de nouvelles directions.