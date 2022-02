FaceTime et casque AR/VR : Apple pourrait s'appuyer sur Memojis et SharePlay

Il y a 3 heures (Màj il y a 25 min)

AR/VR

Guillaume Gabriel

1



Comme chaque dimanche, Mark Gurman, célèbre journaliste de Bloomberg, nous gratifie de sa newsletter consacrée à Apple et ses futurs produits à venir. Aujourd'hui, c'est le casque AR/VR qui est mis en avant, notamment avec sa liaison avec FaceTime, permettant d'appeler ses proches.

On y apprend notamment que la Pomme aurait prévu d'ajouter Memojis et SharePlay à l'expérience utilisateur, permettant de voir ses amis dans des versions 3D.

Mark Gurman nous en apprend plus sur l'expérience FaceTime avec le casque AR/VR

Mark Gurman nous a déjà gratifié de belles informations autour du futur casque AR/VR d'Apple, notamment qu'il serait axé sur les jeux, la consommation de médias et la communication, mais également qu'il fonctionnerait sous "rOS" ou "realityOS", dont le nom de code interne est "Oak".



Aujourd'hui, le journaliste nous parle de l'expérience entre FaceTime et le fameux casque :

J'imagine une version de FaceTime en réalité virtuelle où vous pouvez être dans une salle de conférence avec des dizaines de personnes. Au lieu de voir leurs visages réels, vous verrez des versions 3D de ceux-ci (Memojis). Je suppose que le casque sera capable de déterminer les expressions faciales d'une personne en temps réel, ce qui rendra l'expérience assez réaliste. Je m'attends également à une utilisation intensive de SharePlay dans le nouveau realityOS, qui permettra à plusieurs porteurs de casque de profiter ensemble de la musique, des films et des jeux.

Selon lui, les problèmes de développement sont susceptibles de retarder l'annonce de l'appareil jusqu'à la WWDC 2023. Un an de retard donc.



Pour mémoire, Apple a introduit Memojis en 2018 avec iOS 12, tandis que SharePlay est un ajout beaucoup plus récent qui est arrivé avec iOS 15.1 en fin d’année dernière. Les spéculations suggèrent que de nombreuses nouvelles fonctionnalités qu'Apple a publiées ces dernières années, comme ARKit, les indications de marche AR dans Apple Maps, l'audio spatial avec suivi dynamique de la tête et le scanner LiDAR, sont destinées à son casque de réalité mixte à long terme, ce qui permet à l'entreprise de familiariser les utilisateurs avec certains aspects du casque et d'itérer publiquement sur ceux-ci bien avant sa sortie.