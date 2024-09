Meta a demandé à Apple la compatibilité AirPlay pour son Quest 3

Maintenant que l'Apple Vision Pro est commercialisé aux États-Unis et qu'il va prochainement conquérir le monde, Meta a un sérieux concurrent qui commence à avoir beaucoup de contenus. Face à quelques lacunes avec les services de streaming les plus populaires, Meta souhaiterait obtenir le AirPlay pour offrir une meilleure expérience utilisateur aux propriétaires du Quest 3, cependant la firme de Cupertino va-t-elle accepter ?

Meta Quest avec le AirPlay ?

Si Apple accepte...

Meta a officiellement sollicité l'approbation d'Apple pour permettre à ses casques Quest de recevoir des contenus via AirPlay, cette demande a été révélée par Mark Rabkin, responsable de la réalité virtuelle chez Meta. L'acceptation de cette proposition par Apple ouvrirait des horizons inédits pour le streaming de contenu, en permettant aux utilisateurs d'envoyer des vidéos, des photos et d'autres médias de leur iPhone, iPad ou Mac directement sur leur casque Quest, de manière similaire à ce qu'ils feraient avec une télévision. Cette fonctionnalité pourrait marquer une avancée majeure dans l'interopérabilité entre les écosystèmes de Meta et d'Apple.



La demande de Meta s'inscrit dans un contexte où le casque Quest 3 fait face à un déficit d'applications de streaming de qualité. Malgré la présence d'applications comme Netflix, Peacock et Amazon Prime Video, l'expérience utilisateur est loin d'être optimale. La version de Netflix disponible sur Quest, par exemple, ne propose pas de contenu en haute définition et n'a pas bénéficié de mise à jour depuis longtemps. De même, Peacock n'offre qu'un simple lien vers son site internet, sans application dédiée, tandis que l'application Amazon Prime Video est devenue obsolète, empêchant même les utilisateurs de se connecter. Une véritable catastrophe !

L'AirPlay est l'unique solution pour sauver l'expérience streaming

En intégrant l'AirPlay, Meta espère offrir une alternative solide aux utilisateurs du Meta Quest 3, leur permettant de contourner les expériences médiocres liées aux applications de streaming qui ne sont plus mises à jour. Cette démarche pourrait non seulement améliorer l'expérience de streaming sur Quest, mais aussi renforcer la position de Meta dans le domaine de la réalité virtuelle. Toutefois, cette demande pourrait se heurter à des obstacles, notamment en raison des tensions existantes entre Meta et Apple et de la concurrence directe avec le casque Vision Pro d'Apple.

Apple pourrait être malin et obtenir de nouvelles applications pour visionOS

Deux scénarios se dessinent : soit Apple accepte d'intégrer AirPlay sur le Meta Quest 3, potentiellement en échange que Meta développe des applications pour visionOS (comme Facebook, Instagram, WhatsApp...), soit Apple refuse catégoriquement, préférant avantager son propre ordinateur spatial.



Opter pour la première solution serait stratégiquement avantageux pour Apple, permettant une ouverture et une collaboration entre les deux géants. Cela pourrait également être bénéfique pour les utilisateurs, qui profiteraient d'une expérience utilisateur enrichie et de plus de choix dans leur consommation de contenu. Reste à voir comment Apple répondra à cette demande inattendue de Meta...

I would absolutely love to do that -- we're asking Apple for the permission for Quest to be an AirPlay receiver. 🤞 — Mark Rabkin (@mrabkin) February 16, 2024

Télécharger l'app gratuite Meta Quest