2025 : la France lance un bonus-malus écologique sur les smartphones

Une nouvelle taxe française pour les smartphones

À partir du 1ᵉʳ janvier 2025, un nouveau dispositif de bonus-malus écologique sera appliqué aux smartphones en France. Ce dispositif vise à encourager les consommateurs à choisir des appareils plus durables et réparables. Les smartphones difficiles à réparer se verront infliger un malus de 20 €, tandis que les modèles les plus réparables bénéficieront d'un bonus de 40 €. Cette initiative fait partie d'un effort plus large du gouvernement pour promouvoir l'économie circulaire et réduire les déchets électroniques.



Ce système s'inscrit dans la volonté de rendre les produits électroniques plus respectueux de l'environnement en augmentant leur durée de vie. En favorisant les smartphones réparables, l'objectif est de diminuer la quantité de déchets électroniques et de réduire l'impact environnemental de leur production et de leur élimination. Le gouvernement espère également que cette mesure incitera les fabricants à concevoir des produits plus faciles à réparer.



Toutefois, malgré ces intentions louables, certains estiment que cette mesure est insuffisante. Ils arguent que le montant du malus et du bonus n'est pas assez incitatif pour provoquer un changement significatif dans les comportements des consommateurs et des fabricants. D'autres pensent que des mesures plus strictes et des incitations financières plus importantes seraient nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux souhaités.

Une idée vouée à l'échec ?

Comme souvent, la France souhaite bien faire, mais sans être trop restrictive. Le principal problème de cette approche est qu'elle risque de ne pas changer grand-chose au système actuel. Pire encore, elle pourrait engendrer des coûts supplémentaires colossaux pour un effet minime. En optant pour une approche douce, cette nouvelle mesure risque de finir dans la catégorie "bonne idée finalement abandonnée", faute de mesures drastiques et assumées.

Qu'en est-il d'Apple ?

En France, l’indice de réparabilité des iPhone 15 et iPhone 16 reflète les efforts d’Apple pour améliorer la maintenance de ses appareils. L’iPhone 15 a obtenu une note de 7,7 sur 10, marquant une progression par rapport aux modèles précédents. Cette amélioration est attribuée à une conception facilitant l’accès aux composants internes et à une meilleure disponibilité des pièces détachées.

L’iPhone 16 va encore plus loin, avec une note supérieure de 8 sur 10. Cette progression est due à des innovations telles qu’un nouveau design de la batterie utilisant un adhésif électrosensible, simplifiant son remplacement, et une architecture interne permettant un accès plus aisé aux composants. De plus, l’assistant de réparation intégré dans iOS 18 facilite le calibrage des pièces détachées, renforçant ainsi la réparabilité de l’appareil.



