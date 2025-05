Siri serait mis à l’écart de la WWDC 2025

Apple devrait limiter les références à Siri lors de la WWDC 2025 pour se concentrer sur les améliorations d’Apple Intelligence, selon Mark Gurman et son acolyte Drake Bennett de Bloomberg. Une annonce peu surprenante au regard des déboires de l'assistant personnel qui a conduit la société à revoir sa stratégie marketing et son organisation interne.

Siri repoussé à 2026

L’entreprise dirigée par Tim Cook prévoit d’affiner ses capacités d’IA existantes et d’introduire de nouvelles fonctionnalités, comme une gestion de batterie optimisée par l’IA et un coach de santé virtuel. Les améliorations de Siri 2.0 annoncées précédemment, telles que la compréhension du contexte personnel et la gestion de tâches complexes, encore à plusieurs mois de leur sortie, ne devraient pas être très évoquées.

L’intégration de Google Gemini comme alternative à ChatGPT pour Siri dans iOS 19 est également prévue. Apple envisagerait de dissocier la marque Apple Intelligence de Siri dans sa communication, craignant que les perceptions négatives de Siri n’affectent l’image d’Apple Intelligence. Pour perfectionner son IA, Apple utilise les iPhones pour enrichir ses données synthétiques en comparant celles-ci aux schémas linguistiques des utilisateurs, tout en préservant leur confidentialité.



Par ailleurs, on apprend que des analystes au Texas, en Espagne et en Irlande examinent les résultats d’Apple Intelligence pour en vérifier l’exactitude par rapport aux sources originales, afin de réduire les erreurs.

Rendez-vous le 9 juin sur iSoft

Le keynote de la WWDC 2025, prévue le 9 juin, dévoilera iOS 19, macOS 16 et d’autres mises à jour logicielles pour l’écosystème Apple. Quant au nouveau Siri, il faudra attendre iOS 20 et 2026.



