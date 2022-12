Foxconn veut retenir ses travailleurs avec des primes en cash

Le fournisseur principal d'Apple, Foxconn, offre une prime d'environ 700 euros en espèces aux employés pour qu'ils continuent à travailler après des émeutes suite aux restrictions COVID-19 et les conditions de travail qui en ont découlé. Une nouvelle tentative de conserver ses forces vives.

Foxconn n'hésite pas à payer

Foxconn offrira une prime aux travailleurs qui restent dans des rôles essentiels à l'usine d'iPhone de Zhengzhou du 1er janvier au 20 mars. Au 20 mars, date à laquelle Foxconn versera la subvention, les travailleurs devront être des employés validés par leur responsable.

Chinatopix/AP

Foxconn prolonge également le versement de la prime "d'entrée" aux employés. Les salariés peuvent recevoir une prime de 6 000 yuans (850 euros) s'ils travaillent plus de 23 jours en janvier 2023, selon le South China Morning Post du jour.



En novembre, des centaines de travailleurs de l'usine de Zhengzhou se sont révoltés contre les mauvaises conditions de travail chez Foxconn. Des vidéos en ligne ont montré des employés se plaignant de ne pas recevoir de repas et de médicaments alors qu'ils étaient enfermés à l'usine.



La goutte d'eau a été le retard du paiement des primes, mais Foxconn a rapidement repris la main. Au total, plus de 20 000 personnes ont quitté Foxcoon, soit 10% des effectifs de la plus grande usine d'iPhone au monde.



Pour relancer la production, les autorités de l'État chinois ont annoncé que Foxconn avait besoin de 100 000 travailleurs supplémentaires, et ont également demandé à des militaires retraités d'assumer des rôles.



Foxconn restera un fournisseur majeur d'Apple à moyen terme, mais l'entreprise cherche à transférer une partie de sa production ailleurs. Elle envisagerait de transférer une partie de la production des MacBook au Vietnam en 2023, après avoir transféré une partie de la fabrication des iPad dans ce pays en 2021. Elle cherche aussi à agrandir ses usines en Inde pour l'iPhone et l'iPad.