Foxconn offre des primes pour attirer de nouveaux travailleurs

Il y a 3 heures

Actualité Apple

Julien Russo

Le problème des usines de production en Chine et dans les autres pays d'Asie, c'est qu'elles ont une réputation désastreuse pour les conditions de travail et la rémunération. Sans surprise, les entreprises comme Foxconn rencontrent de plus en plus de difficultés pour trouver du personnel afin de répondre aux commandes de leurs clients. Pour motiver les nouvelles candidatures, Foxconn a pris l'habitude d'offrir des primes à la signature.

Foxconn accepte de dépenser plus dans les primes

Pour éviter une baisse de la productivité, Foxconn n'a pas d'autres choix que de lancer des campagnes de recrutements régulières pour remplacer les centaines de départs tous les mois. Il faut dire que l'assemblage de produits dans les usines n'est pas un métier où les employés font une longue carrière, dès qu'ils trouvent un autre travail avec de meilleures conditions et un salaire supérieur, la majorité n'hésite pas une seule seconde à claquer la porte !



Pour maintenir son effectif au complet, Foxconn offre une prime exceptionnelle aux employés qui acceptent de signer un contrat et qui sont prêts à commencer leur formation immédiatement.

D'après un rapport du South China Morning Post, le partenaire historique d'Apple propose une prime de 9 500 yuans (soit 1320€) dès la signature. Chaque employé reçoit après un salaire mensuel de 6 865 yuans (954 euros).

Autre décision de Foxconn, c'est de faire fonctionner le bouche-à-oreille entre les employés qui travaillent déjà sur la chaine de production et leurs proches.

Si un salarié de Foxconn parraine un ami ou un membre de sa famille, celui-ci recevra 1000 yuans (140€), quant à la nouvelle recrue qui a été recommandée elle aura une prime de 8500 yuans (1180€).



Ces primes de dernières minutes ne révèlent pas un changement de politique chez Foxconn, c'est tout simplement parce que l'entreprise s'inquiète de ne plus pouvoir suivre le rythme demandé par Apple pendant les vacances du Nouvel An lunaire.

Cette période qui a lieu entre le 31 janvier et le 6 février s'avère être très critique sur la disponibilité des salariés, beaucoup prennent des congés payés pour aller voir leur famille.

Ajoutez à cela les arrêts maladie liée aux infections de la Covid-19 et on comprend rapidement les craintes de Foxconn...



À noter que les primes à la signature n'ont jamais été aussi élevées depuis l'ouverture des usines de Foxconn en Chine, quand on compare les primes offertes il y a 7 mois, on retrouve un gain de 3175 yuans en moyenne.