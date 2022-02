Pégases 2022 : les nominés des meilleurs jeux mobile

Nous approchons à grands pas de la troisième cérémonie des Pégases, dont le but est de récompenser les meilleurs studios et jeux qui ont marqué l'année des joueurs. Cette année, l'évènement prendra place à Paris, dans la salle de spectacle de la Cigale, le 10 mars prochain.au théâtre de la Madeleine à Paris.

Une cérémonie à suivre en direct sur la chaîne Twitch LeStream, ou encore celle de JeuxVideos.com. Il est désormais possible de retrouver les nominés par catégorie, dont les deux qui nous intéressent : meilleur jeu vidéo mobile et meilleur jeu vidéo mobile étranger.

Meilleur jeu vidéo mobile

Northgard (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.6.2, 840 Mo, iOS 13.6, Playdigious) Northgard est un jeu de stratégie basé sur la méthodologie nordique, dans lequel vous contrôlez un clan de Vikings combattant pour régner sur un mystérieux nouveau continent.



Après plusieurs années d’exploration acharnée, de courageux Vikings ont découvert une nouvelle terre regorgeant de mystères, de dangers et de richesses : NORTHGARD.



Les plus braves de ces hommes du Nord ont mis les voiles vers ces nouveaux rivages dans un esprit d’exploration et de conquête glorieuse, déterminés à faire entrer leur clan dans l’histoire par la guerre, le commerce et l’adoration des Dieux.



Mais pour cela, il devront survivre aux redoutables loups et guerriers morts-vivants qui arpentent le continent, s’allier avec (ou terrasser) les géants et endurer les hivers... Télécharger Northgard à 8,99 €





Unmaze (Jeu, Livres / Aventure, iPhone / iPad, v1.4.01, 738 Mo, iOS 10.0, ARTE Experience) Guidez Astérion et Thésée hors du labyrinthe dans ce visual novel inspiré de la mythologie grecque.



Placez votre téléphone dans la lumière pour parler à Thésée, ou dans l’ombre pour parler à Astérion. Mais attention, plus vous en aidez un, plus l’autre se perd. Aidez-les à prendre les bonnes décisions, affrontez de nombreux dangers et découvrez les secrets du labyrinthe pour peut-être les libérer.

Leur sort repose désormais entre vos mains. Entre ruse, sagesse, persévérance et habileté, saurez-vous faire les bons choix ?

Télécharger le jeu gratuit Unmaze





MasterChef: Lets Cook! (Jeu, , iPhone / iPad, v1.3.0, 0 Mo, iOS 13.0, Tilting Point LLC) Aurez-vous assez de talent pour devenir le MasterChef ? Montrez ce dont vous êtes capable dans MasterChef: Let's Cook! Découvrez un jeu de cuisine inédit, amusant et au rythme effréné !



Affrontez des joueurs du monde entier. Choisissez vos ingrédients, découpez, préparez, dressez puis servez de délicieux plats grâce à des mini-jeux amusants ! Le jury de MasterChef évaluera vos plats en fonction de votre performance et du temps de préparation. Débloquez et terminez de nouvelles recettes, des défis et des mini-jeux tout au long de votre aventure culinaire !



Jouez à de nombreux mini-jeux, avec un grain de sel ! Les défis vous mettront face à des recettes particulièrement corsées. Parviendrez-vous à toutes les réussir ? Télécharger le jeu MasterChef: Lets Cook!





Meilleur jeu vidéo mobile étranger

Summoners War: Sky Arena (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v6.5.3, 1,4 Go, iOS 9.0, Com2uS Corp.) Un RPG fantasy plein d’action qui a su captiver plus de 100 millions d’invocateurs à travers le monde !



Entre dans l'Arène céleste, un monde en guerre pour le contrôle d'une ressource vitale : les pierres de mana !

Invoque plus de 1 000 monstres différents et mesure-toi à des joueurs du monde entier !

Crée tes stratégies et combinaisons de monstres ! Rassemble la meilleure équipe pour remporter la victoire ! Télécharger le jeu gratuit Summoners War: Sky Arena





LEGO® Star Wars™: Castaways (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1.5, 0 Mo, iOS 13.5, Gameloft) Explorez une nouvelle planète mystérieuse et rencontrez de nouveaux amis en chemin dans LEGO® Star Wars™: Castaways. En personnalisant leur personnage, les fans de Star Wars peuvent réaliser leurs rêves dans le premier jeu social d'aventure et d'action LEGO Star Wars, disponible exclusivement sur Apple Arcade.



Assemblez votre propre minifigure LEGO à partir de centaines de pièces LEGO dans un nouveau jeu Star Wars sur Apple Arcade. Découvrez un monde secret qui abrite désormais d'autres naufragés, et construisez-vous une vie dans cette nouvelle patrie. Explorez une nouvelle île, rencontrez de nouveaux personnages, participez à des courses de Microfighters et organisez même une soirée dansante sur l'île ! Télécharger le jeu LEGO® Star Wars™: Castaways