App Store Awards : les meilleurs jeux et apps de 2022

Une fois de plus, l'App Store fait un résumé de son année. L'occasion de découvrir un classement des jeux et apps les plus utilisé(e)s en 2022, mais également le meilleur dans chaque catégorie et sur chaque plateforme.

Le meilleur de l'App Store en 2022

Comme chaque année depuis plus de dix ans, l'App Store récompense ses meilleurs élèves. En citant les meilleurs apps et jeux de l'année, la boutique d'applications d'Apple en profite pour féliciter les développeurs du monde entier qui font que cette plateforme est une réussite.



Une décision qui n'est pas évidente au vu de l'immense choix disponible. Le focus est fait sur l'innovation technique, le design et bien évidemment la fluidité de l'expérience utilisateur, maître mot de la marque.



Par contre, certaines apps ou jeux sélectionnés dans les classements sont discutables, comme BeReal qui n'a rien d'extraordinaire, loin de là. Il en va de même pour Subway Surfers ou Mario Kart Tour qui ont fait leur temps comme on dit. Il y a largement mieux en 2022 sur l'App Store...

App iPhone de l'année : BeReal

BeReal Jeu iPhone de l'année : Apex Legend Mobile

App iPad de l'année : GoodNotes 5

GoodNotes 5 Jeu iPad de l'année : Moncage

App Mac de l'année : MacFamilyTree

MacFamilyTree Jeu Mac de l'année : Inscryption

App Apple Watch de l'année : Gentler Streak

Gentler Streak App Apple TV de l'année : ViX

ViX Jeu Apple TV de l'année : El Hijo

El Hijo Jeu Apple Arcade de l'année : Wylde Flowers

Impact culturel : le palmarès

Top des apps en 2022

Amazon Prime Video Netlfix Disney+ YouTube Calculette pour iPad (après 10 ans d'attente) Google Chrome myCANAL Messenger Duo fot WhatsApp Microsoft Teams Microsoft Words TikTok Instagram

Top des jeux en 2022