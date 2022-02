Inua - A Story in Ice and Time : le nouveau bijou d'ARTE est de sortie sur mobile

Inua : a Story in Ice and Time est aussi beau que son nom est compliqué. Annoncé le mois dernier, le dernier né de l’éditeur Arte Expérience propose une nouvelle fois une aventure artistique unique. Une aquarelle numérique et dynamique à découvrir.

Inua - A Story in Ice and Time : une pépite à découvrir

Regardez le trailer vidéo de Inua :

Dans Inua, votre objectif est d'explorer l’espace et le temps, de manipuler des esprits et de changer l’Histoire. Pour cela, vous embarquez pour un voyage mystique dans le grand nord canadien, une aventure narrative en point & click se déroulant à travers plusieurs époques.

Rencontrez Taïna, une journaliste contemporaine déterminée à découvrir la vérité sur la disparition du Terror, l'un des navires de l'expédition Franklin dont le but était d'explorer l'Arctique au XIXe siècle. Son destin est mystérieusement lié à celui de Peter, un jeune cinéaste participant à une expédition militaire dans les années 1950, et celui de Simon, un marin de l'expédition Franklin tentant par tous les moyens de maintenir son équipage en vie. Naviguez à travers les époques pour découvrir ce qui les lie entre eux. Cherchez des idées, insufflez-les dans l'esprit des personnages et guidez-les vers Nanurluk, l'ourse polaire mythique qui vivait il y a 10 000 ans.

Dans Inua, vous devrez démêler l’espace-temps pour résoudre des puzzles et guider les personnages vers . En vous déplaçant de scène en scène et d’époque en époque, mettez à jour les évènements du passé. Vous pourrez ainsi découvrir de nouvelles idées et les insuffler aux personnages afin de les aider à surmonter les obstacles qui se dresseront sur leur route, et modifier le cours de l’histoire.

Pour renforcer son intérêt, Inua se pose comme une fresque historique. À la base du scénario original et surnaturel d'Inua, il y a une histoire bien réelle : celle de l'expédition Franklin, une mission Britannique du XIXe siècle qui avait pour but d’explorer l’Arctique. Naufrage, maladies, mutinerie : en réunissant des indices, découvrez l’histoire de cette expédition, dont le sort reste encore largement inconnu.

Enfin, il faut savoir que Inua A Story in Ice and Time a été conçu par les créateurs d’Enterre-moi, mon amour et de Vignettes, adapté d'une histoire originale de Nathalie Frassoni et Frédéric Bouvier, sous la direction artistique de Delphine Fourneau du collectif Klondike.



À télécharger sur l'App Store pour iOS et sur le Play Store pour Android.

Télécharger Inua - A Story in Ice and Time à 4,99 €