Another Tomorrow : le dernier bijou de Glitch Games est de sortie sur mobile

Il était attendu, Another Tomorrow est finalement arrivé en ce samedi 12 février. Après l'éxcellent Veritas en 2021 qui faisait figure de suite sprituelle à la sage Forever Lost, le studio Glitch Games nous livre son dernier jeu d'aventure en point & click avec une ambiance différente des précédents opus. Vous le découvrez une nouvelle fois en premier sur iSoft.

Another Tomorrow est disponible sur iOS et Android

C'est au cours de l'été 2020 que Glitch a annoncé l'existence d'Another Tomorrow, et depuis, nous n’avions eu droit qu’à quelques belles captures d'écran. Mais à part ça ? Le néant. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, car ils ont publié une démo du jeu sur Steam en août dernier pour les joueurs Pc, avant un tout nouveau trailer vidéo pour Another Tomorrow apparu le mois dernier :

Cette bande-annonce est très bien, mais elle n’est évidemment pas complètement hommage au travail du studio. Le nouveau titre de Glitch Games est un petit bijou d’immersion qui vous transporte d’une ambiance à une autre à chaque niveau. Magnifique, Another Tomorrow demande de la réflexion pour sortir des pièges et vous permettre de comprendre qui vous êtes. Voici la description des développeurs :

Another Tomorrow est un jeu d'aventure et de réflexion qui associe de manière transparente des dioramas au rendu complexe à l'exploration à la première personne et à la résolution d'énigmes.



Les dioramas offrent une superbe vue d'ensemble de chaque scène et les vues à la première personne vous permettent de vous enfoncer dans le monde sordide dans lequel vous vous êtes réveillé.



Piégé sans vos souvenirs mais équipé d'une caméra, vous explorerez des appartements abandonnés, des aérodromes, des temples et des installations souterraines pour chercher des indices, résoudre des énigmes et déverrouiller des secrets afin de répondre à la question : qui êtes-vous ?



Comme tous les jeux de Glitch, Another Tomorrow est un puzzle d’aventure à la première personne. En revanche, chaque scène est ici représentée dans un environnement en 3D isométrique qui rappellent des titres comme The Room. Les décors sont très travaillés avec une ambiance atmosphérique du plus bel effet grâce à des jeux de fumée, de brouillard et de lumière.



Au niveau du gameplay, on peut observer de loin chaque niveau, avant de se rapprocher et de commencer à investiguer avec tout un tas d'actions possibles selon le contexte. Une chose est sûre, vous allez y passer du temps !



À vous de jouer, le jeu est disponible dès maintenant sur App Store et sur le Play Store pour Android.

Télécharger Another Tomorrow à 5,99 €