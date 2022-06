Tropical Resort Story est le dernier jeu mobile de Kairosoft

Le nouveau jeu de gestion de Kairosoft est arrivé, il s'agit de Tropical Resort Story qui succède donc à Convenience Stories avec l'ambition de vous propulser à la tête d'une île ayant la capacité de devenir la station touristique numéro un dans le monde. Encore une fois, nous sommes les tout premiers à vous en parler !

Tropical Resort Story est disponible sur iOS et Android

Développez une île luxuriante et pleine de nature et visez à devenir la station n° 1. 1 !



Construisez des logements pour vos clients et faites venir les touristes ! Rendez l'environnement encore plus agréable et découvrez de superbes formules de voyage pour offrir aux visiteurs les meilleures vacances possibles.



Développez la station pour que les rêves de vos clients deviennent réalité !

Regardez le trailer vidéo :

Comme souvent avec les jeux du studio japonais, tous vos choix auront des répercussions, et tous les détails devront être pris en compte. Ainsi, sur cette île océanique, la mer étincelante est une énorme attraction en soi, mais est loin d'être suffisante. Pour attirer des touristes, il va déjà falloir améliorer la qualité de l'eau, étudier les poissons, en pêcher, en attirer, etc. Votre complexe requiert également beaucoup d'attention comme placer un banc pour que les clients s'assoient à côté d'un stand à jus de fruits par exemple, ajouter des espaces de détente, de sport et plus encore. Attention, certains endroits fonctionnent mieux placés à côté d'autres très spécifiques.



Lorsque votre station commencera à attirer des foules, vous passerez alors à l'étape supérieure avec des partenaires commerciaux qui viendront vous demander d'ouvrir des magasins et des restaurants sur votre île, et vous pourrez même les aider à créer de nouveaux produits ! Il faudra veiller à maintenir l'équilibre entre les recettes et la satisfaction de la clientèle.



Voilà à peu près le topo de Tropical Resort Story qui conserve la patte graphique typique en pixel-art et une profondeur de jeu insoupçonnée. Idéal sur écran tactile, le nouveau titre de Kairosoft est disponible à partir d'iOS 9 sur App Store et Android 4.4 sur le Play Store. Dans les deux cas, il est compatible avec le glisser-déposer et le pincer pour zoomer. Un jeu premium sans pub ni in-app supplémentaire.

Télécharger Tropical Resort Story à 5,99 €