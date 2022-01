Sorties jeux : Micro RPG, El Hijo, Yu-Gi-Oh! Master Duel

Aujourd'hui 16 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Micro RPG, El Hijo, Yu-Gi-Oh! Master Duel.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

SIEGE: Apocalypse (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v2.0.23, 303 Mo, iOS 11.0, KIXEYE) Affrontez vos adversaires lors de duels à un contre un dans ce jeu de cartes militaire en JcJ. Combattez de vrais joueurs du monde entier lors de batailles réalistes. Prenez des décisions stratégiques, menez des opérations militaires, créez de puissants decks composés de cartes uniques et menez une lutte acharnée pour atteindre le haut du classement saisonnier.



Vous pensez avoir ce qu’il faut pour combattre la Brigade écarlate ? Mettez vos prises de décision militaires à l’épreuve dans SIEGE: Apocalypse.



• Combattez contre de vrais joueurs lors de duels épiques en JcJ

• Créez le deck parfait pour assiéger et écraser vos adversaires

• Débloquez, collectez et améliorez des troupes puissantes et des cartes tactiques pour constituer le deck militaire ultime Télécharger le jeu gratuit SIEGE: Apocalypse





Monstars.io: Monster Evolution (Jeu, Action, iPhone / iPad, v10.4, 232 Mo, iOS 11.0, Dreamplay Games Inc.) Faites évoluer votre monstre pour devenir un champion de combat !

Évoluez d'un petit monstre œuf à un dragon de feu géant !



Débloquez de nouveaux monstres puissants et montez en niveau autant que vous le pouvez.



C'est le monde de Battle Royale, où la loi de la jungle s'applique !

Seuls les plus forts peuvent être les derniers !

Relevez le défi de combattre des joueurs du monde entier maintenant !! Télécharger le jeu gratuit Monstars.io: Monster Evolution





Micro RPG (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.5, 364 Mo, iOS 11.0, JoliYeti Games inc.) Les monstres ont envahi le royaume profitant du congé annuel des chevaliers ! Habile !

Il ne reste plus que Théobald, petit paysan sans histoire, pour sauver la contrée !

Troque ta bêche pour une épée et devient une légende !



Micro RPG est un jeu tour par tour mêlant réflexe, stratégie et chance.

Une cible manquée ou un mauvais choix peuvent être fatals ! Télécharger le jeu gratuit Micro RPG





Macs World (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.30, 242 Mo, iOS 12.0, Daniel Jooryabi) Mac's World est un jeu d'aventure solo en 3D dans lequel un jeune chiot explore les nombreux étages d'un manoir mystérieux dans le but de collecter autant de cuisses de poulet que possible. Traversez 10 niveaux uniques tout en évitant les bombes, en résolvant des énigmes et en éliminant les ennemis à l'aide de sa fidèle poêle à frire. Mais faites attention, car des dangers inconnus vous guettent à chaque coin du manoir. Y a-t-il une hantise en cours ? Mac, ainsi que son fidèle compagnon animal, devront affronter leurs peurs pour le découvrir.

Terminez chaque niveau avec tous les objets à collectionner cachés en un temps record pour obtenir un classement trois étoiles ! Pourrez-vous aider Mac à découvrir tous les secrets du manoir ? Télécharger Macs World à 0,99 €





Love Island The Game 2 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.1, 221 Mo, iOS 11.0, Fusebox Games) Bienvenue dans Love Island The Game 2, l'histoire qui vous place au cœur de l'émission de télé-réalité à succès "Love Island", vue sur ITV et CBS. Plongez dans votre été d'amour MAINTENANT !



Love Island the Game 2 est le successeur très attendu du jeu mobile à succès joué par des millions de personnes dans le monde, Love Island the Game.



Love Island the Game 2 regorge de nouvelles fonctionnalités passionnantes :



* Personnages animés - Pour la première fois, des animations immersives donnent vie aux habitants de l'île.

* UNE TOUTE NOUVELLE ARMOIRE - Créez votre Islander avec plus d'options de personnalisation que jamais.

* QUESTS - Relevez des défis quotidiens passionnants pour débloquer des tenues et des récompenses exclusives. Télécharger le jeu gratuit Love Island The Game 2





Larry - Wet Dreams Dry Twice (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 3,7 Go, iOS 10.0, Assemble Entertainment) Hey Mesdames, il est temps de se mouiller à nouveau ! Je n'ai pas encore fini et je rêve encore de vous dans Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice. J'ai quitté New Lost Wages, échoué à Cancum, et je m'étais préparé à épouser mon seul véritable amour, Faith. Mais des événements imprévus nous ont interrompus et nous sommes à nouveau séparés ! Elle est quelque part dans le célèbre, ensoleillé et immense archipel de Kalau'a et je dois la retrouver. Aidez-moi - si je ne la retrouve pas rapidement, je pense que je vais éclater !



Aucun obstacle ne m'éloignera de ma bien-aimée, ma Foi, pas même les îles sauvages et indomptées de Kalau'a. Ces charmantes dames des îles ne peuvent me distraire qu'aussi longtemps que la boussole de mon coeur ne pointe que dans une seule direction - la Foi ! Télécharger le jeu gratuit Larry - Wet Dreams Dry Twice





Jelly Cube Blast (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5.6, 310 Mo, iOS 9.0, redBit games) Plongez dans un nouveau défi de puzzle palpitant !



Aidez Flan et Soufflé dans leur aventure passionnante pour sauver leur grand-mère, Baba Praline. Ils auront besoin de tous vos cerveaux et de vos BLASTS pour détruire chaque Jelly Cube dans chaque niveau ! Résolvez les niveaux de puzzle colorés pour les aider pendant leur voyage !



Dans Jelly Cube Blast vous allez :



- Jouer à de nombreux niveaux colorés et passionnants !

- Combinez de nombreux Jelly Cubes différents pour débloquer de nouveaux niveaux !

- Résolvez des niveaux incroyables et stimulants, avec de nombreux objets à détruire (mûres, réglisse, glace et bien d'autres) ! Télécharger le jeu gratuit Jelly Cube Blast





Jackass Human Slingshot (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 441 Mo, iOS 11.0, BroadbandTV Corp) Le jeu mobile officiel de Jackass vous invite à lancer Johnny Knoxville dans les airs sur un chariot de supermarché équipé d'une fusée en utilisant la fronde humaine. Lancez-vous à travers différents niveaux pour débloquer des véhicules et des tenues, en percutant tous les obstacles sur votre chemin, en faisant le plus de dégâts possible au niveau... et à Knoxville.



Gagnez plus en volant plus loin, et en cassant plus d'obstacles/os. Télécharger le jeu gratuit Jackass Human Slingshot





Jackal Squad: Classic Shooting (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0002, 282 Mo, iOS 10.0, ROCKET GO GLOBAL PTE. LTD.) Retournez dans votre enfance avec le légendaire jeu Jackal Jeep 1988. Jackal Squad est un jeu vidéo de type run'n gun shoot-'em-up qui peut apporter une ambiance classique à votre téléphone.



La Seconde Guerre mondiale a éclaté, les fascistes ont attaqué les Alliés. Vos frères d'armes sont des otages derrière les lignes ennemies. L'escouade Jackal a reçu la mission de conduire une jeep armée en territoire hostile afin de secourir et d'extraire des prisonniers de guerre. En tant que soldat d'un groupe d'élite qui a subi un dur entraînement pour survivre dans n'importe quel environnement, pouvez-vous accomplir cette mission et mettre fin à la guerre ? Télécharger le jeu gratuit Jackal Squad: Classic Shooting





Call of Antia (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.50, 672 Mo, iOS 9.0, FunPlus International AG) Call of Antia est un tout nouveau jeu de type match-3 RPG. Dans ce RPG unique, le système classique du match-3 se met au service des combats, de la magie et des dragons tandis que vous partez courageusement à l'assaut de vos ennemis. Qu'attendez-vous ? Il est temps de révéler les secrets d'Antia !



Des batailles stratégiques captivantes.

Un périple semé d'embûches et de réussites !

Façonnez votre royaume, entraînez de puissants guerriers et soyez digne de la couronne ! Télécharger le jeu gratuit Call of Antia





Yu-Gi-Oh! Master Duel (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 196 Mo, iOS 13.0, KONAMI) Un authentique jeu de cartes numérique "Yu-Gi-Oh!" !



Une édition définitive du jeu de cartes compétitif qui évolue depuis plus de 20 ans !

À vous les Duels de haute volée !



Êtes-vous de taille pour le combat ultime ?



Télécharger le jeu gratuit Yu-Gi-Oh! Master Duel





Nouveaux jeux payants iOS :

PUZZLED ACA NEOGEO (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 157 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) PUZZLED a été lancé en 1990 par SNK. Vous contrôlez le dirigeable de Rad et le ballon d'Am pour vous frayer un chemin jusqu'à la tour du Soleil et rencontrer le Dieu du Soleil dans un jeu de puzzle qui ressemble à un certain Tetris. La différence est qu'il faut aligner les pièces entre elles pour permettre aux personnages de se libérer. Télécharger PUZZLED ACA NEOGEO à 3,99 €





Milo and the Magpies (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 161 Mo, iOS 9.0, Second Maze) Milo, un chat curieux et aventurier, doit retrouver le chemin de sa maison après une rencontre déplaisante avec des pies. Aide Milo à traverser les jardins de ses voisins en les explorant et en résolvant des puzzles variés. Sauras-tu déjouer les pièges des pies et guider Milo jusque chez lui ?



Milo et les Pies est un jeu d'ambiance et d'aventure en pointer & cliquer créé par l'artiste Johan Scherft, qui a peint à la main et animé lui-même décors et personnages. Télécharger Milo and the Magpies à 1,99 €





KOF 2002 ACA NEOGEO (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 200 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Neuvième opus de la série The King of Fighters, KOF 2002 reprend le gameplay 2D ultra précis de ses prédécesseurs mais y ajoute le mode de combat 3v3 et un système d'activation Max plus facile à utiliser. Bien que les graphismes commencent à accuser le coup, il s'agit toujours d'un classique dont le portage permet de jouer à la version originale japonaise, à la version internationale, ou encore en mode high score ou caravane. Télécharger KOF 2002 ACA NEOGEO à 3,99 €





Kanso (Jeu, Forme et santé / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.03, 94 Mo, iOS 11.0, Dave Sapien Ltd.) Un jeu relaxant de mouvement, de pause et de flux.

Plongez dans un espace ambiant coloré, glissez sans effort dans chaque monde et trouvez votre moment de zen.



- 320 niveaux créés à la main

- Un gameplay unique et méditatif

- Environ deux heures de jeu

- Prise en charge complète de la manette Télécharger Kanso à 3,99 €