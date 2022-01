Les nouvelles applications : PhoneCast, Locket Widget, Stretchy

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Brain3k, Moderation, DayPic.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Locket Widget (App, iPhone, v1.0.4, 42 Mo, iOS 14.1, Matthew Moss)

Voici une application qui propose un concept plutôt original. Avec la création des widgets depuis iOS 14, Apple a donné un tas d'idées aux développeurs du monde entier pour rendre votre écran d'accueil plus design, plus pratique ou carrément les deux à la fois.



C'est justement ce qu'a essayé de faire Matt Moss, créateur de l'application Locket Widget. L'objectif de Locket, que vous puissiez faire apparaître l'image, la photo de votre choix sur l'iPhone d'une de vos connaissances.



Pour que tout fonctionne correctement, les deux personnes doivent avoir téléchargé l'application, s'être ajouté en amis à l'intérieur et avoir placé l'un des deux widgets disponibles sur l'écran de leur iPhone.



Une fois que tout ceci est terminé, il ne vous reste plus qu'a ajouté les photos de votre choix, celles que vous souhaitez que cette personne découvre dans le widget. À partir de là, les photos que vous avez choisies apparaîtront sur l'iPhone de l'autre et vice-versa si c'est l'autre personne qui ajoute une photo. Le widget se met à jour tout au long de la journée selon si vous en ajoutez plusieurs ou non. Plus vous mettez de photos et plus le widget prend vie.

Télécharger l'app gratuite Locket Widget