Locket : l'app qui permet de partager une photo via un widget sur l'iPhone de votre ami

Il y a 1 heure (Màj il y a 15 min)

Applications iPhone

Alexandre Godard

Locket Widget est une application qui fait un carton actuellement du côté des USA. Son objectif, vous offrir la possibilité de partager les photos de votre choix à travers un widget que votre ami, votre maman, votre femme... aura placé sur l'interface de son iPhone. Stylé non ?

Locket Widget : partager une photo de manière originale

Voici une application qui propose un concept plutôt original. Avec la création des widgets depuis iOS 14, Apple a donné un tas d'idées aux développeurs du monde entier pour rendre votre écran d'accueil plus design, plus pratique ou carrément les deux à la fois.



C'est justement ce qu'a essayé de faire Matt Moss, créateur de l'application Locket Widget. L'objectif de Locket, que vous puissiez faire apparaître l'image, la photo de votre choix sur l'iPhone d'une de vos connaissances.



Pour que tout fonctionne correctement, les deux personnes doivent avoir téléchargé l'application, s'être ajouté en amis à l'intérieur et avoir placé l'un des deux widgets disponibles sur l'écran de leur iPhone.



Une fois que tout ceci est terminé, il ne vous reste plus qu'a ajouté les photos de votre choix, celles que vous souhaitez que cette personne découvre dans le widget. À partir de là, les photos que vous avez choisies apparaîtront sur l'iPhone de l'autre et vice-versa si c'est l'autre personne qui ajoute une photo. Le widget se met à jour tout au long de la journée selon si vous en ajoutez plusieurs ou non. Plus vous mettez de photos et plus le widget prend vie.



Le créateur de l'application explique que cette idée lui est venue en tête grâce à sa petite amie mais le concept peut être élargi. Vous pouvez très bien utiliser ce système avec un ami, un membre de votre famille... À vous de choisir. Vous pouvez d'ailleurs le faire avec plusieurs personnes à la fois.



Une idée originale qui devrait en intéresser plus d'un(e). Pour rappel, l'application fait actuellement un carton aux États-Unis et se retrouve même tout en haut du classement des applications les plus téléchargées ces derniers jours.



Terminons avec un petit mot sur la confidentialité, sujet très important de nos jours. À l'instant même où nous écrivons ces lignes, vous êtes dans l'obligation de partager votre liste de contacts pour utiliser l'application avec votre entourage. Moss dit qu'il réfléchit à implanter un moyen plus simple comme envoyer un message d'invitation à un numéro que l'on rentrerait nous-même mais ce n'est pas encore d'actualité. Il précise bien évidemment qu'aucune donnée n'est stockée sans la volonté de l'utilisateur.



Pour ceux que ça dérangerait, sachez que Locket Widget est une application uniquement disponible en anglais. Mais au vu de son concept, pas besoin d'être bilingue pour réussir à s'en servir.

Télécharger l'app gratuite Locket Widget