Sorties jeux : SUPER SIDEKICKS, Rocket Bot Royale, Crux: The Great Outdoors

⏰ Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir



Aujourd'hui 16 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement SUPER SIDEKICKS, Rocket Bot Royale, Crux: The Great Outdoors.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Special Agent CyberDuck (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 29 Mo, iOS 12.0, Luke Henning) CyberDuck... Réveillez-vous ! Nous avons un problème. Une Intelligence Artificielle top-secret a échappé au confinement et s'est glissée dans le réseau. Les renseignements suggèrent que l'I.A. rebelle a uni les syndicats du crime et a pris la tête. Il se fait appeler GODBOT. Une vague de crime balaie la ville alors que GODBOT tente de prendre le contrôle !



Trouvez GODBOT et détruisez-le.



Pixelart Platformer :

Special Agent CyberDuck est un jeu de plateforme en pixelart plein d'action. CyberDuck et son équipe d'agents spéciaux doivent courir, sauter et tirer à travers des niveaux de destruction rapide et explosive. Battez les sbires, sauvez les otages, évitez les obstacles, résolvez les énigmes et affrontez GODBOT pour terminer le jeu ! Puis recommencez en mode Suicide ! Êtes-vous prêt à relever le défi ? Télécharger le jeu gratuit Special Agent CyberDuck





Smash Hour (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 87 Mo, iOS 11.0, Tomislav Puzak) Êtes-vous prêt pour SMASH HOUR ?

Ce jeu est plein d'obstacles et de niveaux surprenants.

- 250 niveaux avec différents emojis à détruire.

- Collectez les clés pour déverrouiller le coffre avec des diamants.

- Collectez les diamants pour débloquer 12 smashers.

- Déplacez le smasher avec un doigt pour détruire les emojis. Télécharger le jeu gratuit Smash Hour





Rocket Bot Royale (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 39 Mo, iOS 12.0, Winterpixel Games Inc) Bienvenue dans ROCKET BOT ROYALE, une nouvelle version amusante de la formule de la bataille royale en ligne.



Les puissants Robo-Tanks, qui grimpent aux murs, sautent avec des fusées et tirent de l'artillerie, sont les véhicules de choix dans ce jeu de tir rapide, où le but est de survivre plus longtemps que la concurrence. Ramassez le butin pour améliorer votre arsenal, creusez des tunnels dans le terrain pour vous mettre à l'abri et récupérer des trésors enfouis, et évitez la montée des eaux pour être le dernier debout !



- Attachez-vous au terrain, grimpez sur des surfaces verticales et conduisez même à l'envers pendant que vous traquez vos adversaires.

- Utilisez vos fusées pour vous lancer dans les airs et effectuer d'habiles manœuvres aériennes.

- Frayez-vous un chemin à travers le terrain en utilisant vos armes pour vous frayer un chemin vers la victoire ! Télécharger le jeu gratuit Rocket Bot Royale





Neoverse The Trinity (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.1, 2,2 Go, iOS 11.0, Tino Games Inc.) NEOVERSE est un jeu multivers à distorsion temporelle qui consiste en des aventures palpitantes remplies de grands et passionnants défis; combinant roguelike, construction de deck et gameplay stratégique, le tout en un. Il mettra tes compétences à l’épreuve. Pars à l’aventure avec des héros uniques pour sauver les domaines des vivants, indépendamment du temps et de l’espace.



-Crée ta propre Stratégie avec 300 cartes et plus de 100 compétences

-Choisis parmi 3 personnages charismatiques, chacun avec ses propres capacités et spécialités.

-Plus de 70 types de Monstres auxquels tu devras venir à bout afin de sauver le monde, chacun avec ses propres caractéristiques

-De Multiples Combinaisons de compétences pour chaque Héros Télécharger le jeu gratuit Neoverse The Trinity





Lost Snowmen (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 173 Mo, iOS 10.0, Vitaliy Sidorov) Explorez une planète ennemie et éliminez les menaces à la sécurité et au bien-être de votre monde natal.

Un puzzle-plateforme mettant en vedette trois personnages aux compétences différentes, qui devront s'entraider au cours de leurs aventures afin d'atteindre une variété d'objectifs de niveau.... Télécharger Lost Snowmen à 0,99 €





Dungeon of Gods (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.7, 418 Mo, iOS 11.0, SuperPlanet) ▪ RPG à croissance infinie de demi-dieu!

▪ Traversez le donjon avec un seul doigt!

▪ Profitez de l'action d'assaut rafraîchissante et incroyable. Télécharger le jeu gratuit Dungeon of Gods





Chasseur de rêves (Jeu, Casse-tête / Musique, iPhone / iPad, v1.0.1, 208 Mo, iOS 13.0, Protostar) Détendez-vous et entrez dans le monde des rêves.



Passez d'un rêve à l'autre sur des rythmes hypnotiques pour révéler des visions édulcorées venues d'un autre monde. Découvrez le véritable sens de ces formes fantasques en partant à la découverte d'un paysage onirique composé de souvenirs fascinants.



Chasseur de rêves est une expérience zen où fluidité et découvertes se côtoient. Appuyez simplement sur l'écran pour passer d'une forme à l'autre, et laissez votre esprit dévoiler toute la beauté de la sérénité.... Télécharger le jeu gratuit Chasseur de rêves





Berserker Online (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.20, 472 Mo, iOS 11.0, DAERI SOFT) Un vrai jeu d'aventure RPG !



Explorez les donjons, collectez des équipements puissants, et combattez des ennemis inconnus et sauvages !



Des donjons et des boss redoutables

Explorez des donjons sombres et dangereux pour affronter les boss qui s'y trouvent !

Monstres, prenez garde, le héros est arrivé ! Télécharger le jeu gratuit Berserker Online





Barcode Fingermon (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 522 Mo, iOS 11.0, Magic Cube) Invoque un Fingermon avec des codes-barres !

Deviens le champion de la Ligue Fingermon !



Un jour, le docteur Philip scanne accidentellement un code-barres et invoque un Fingermon alors qu'il testait un téléporteur.

Après l'incident, on a découvert que certaines personnes peuvent invoquer des Fingermons en scannant des codes-barres ou des QR codes avec des téléporteurs.

Ces personnes ayant la capacité d'invoquer des Fingermons sont appelées des Connecteurs.

Depuis 3 ans, la Ligue Fingermon, un sport dans lequel les Connecteurs s'affrontent à l'aide de Fingermons, est devenue le sport le plus populaire.



Choisi pour être un Connecteur, tu as été invité sur l'île de Fingermon, où se déroule la Ligue Fingermon.



Maintenant, scanne les codes-barres pour collecter les Fingermon ! Télécharger Barcode Fingermon à 0,99 €





Nouveaux jeux payants iOS :

SUPER SIDEKICKS (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0, 160 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) Le jeu de football Super Sidekicks a été lancé en 1992 et est considéré comme le premier titre réaliste du genre, sachant que ISS est sorti en 1994 sur Super Nintendo (l'actuel PES). Super Sidekicks vous permet d'affronter des équipes du monde entier avec un gameplay innovant qui était résolument arcade mais assez profond pour l'époque. Comme dans le célèbre Kick-Off, il fallait véritablement construire pour attaquer, mais ici avec une réalisation bien plus flatteuse. ​​​​ ​​​​ Télécharger SUPER SIDEKICKS à 3,99 €





Square Valley (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 218 Mo, iOS 11.0, Ryan Becijos) Vous incarnez l'esprit de la vallée, chargé de créer des terres uniques qui répondent aux besoins des citoyens. Pour y parvenir, vous devrez placer des tuiles telles que des maisons, des arbres, des fermes, des animaux, et bien plus encore ! Chaque tuile que vous placez est unique dans ses caractéristiques et sera notée en conséquence. Vous devrez également créer des routes, des rivières, des clôtures et bien d'autres choses encore pour relier toutes vos tuiles entre elles de manière significative.



Cependant, votre tâche n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Vous avez un contrôle limité sur les tuiles que vous pouvez placer à tel ou tel endroit. Chaque tour sera un nouveau défi, vous devrez donc vous organiser pour réussir.



Vous jouerez dans trois chapitres différents avec un total de 45 niveaux. À chaque niveau, vous disposerez de plus de tuiles et devrez surmonter des obstacles plus difficiles. Télécharger Square Valley à 1,99 €





SOULVARS (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.1, 111 Mo, iOS 13.0, ginolabo) Tout en ayant un profond sens stratégique, les commandes du smartphone tenues verticalement permettent des combats simples et exaltants, l'entraînement, l'exploration de donjons et la collecte d'objets enchantés aléatoires.



Une ligne du monde dans laquelle même le concept fictif de l'âme peut être converti en données.

En contrepartie, la vie des gens est menacée par l'apparition soudaine de difformités.

Les protagonistes utilisent le Soul Driver, un appareil qui convertit les âmes en données.

Ils sont responsables de l'élimination des difformités qui menacent les gens, et travaillent dans une certaine ville... Télécharger SOULVARS à 4,99 €





Macrocosm (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0, 132 Mo, iOS 10.0, Solaria Software LLC) Venez explorer le Macrocosme, passant de l'atome à l'empire galactique en cours de route ! Macrocosm comprend sept étapes de jeu interconnectées qui vous en donnent sept fois plus pour votre argent. En progressant dans chaque étape, vous vous donnez un coup de pouce dans la suivante. Passez d'un stade déverrouillé à l'autre à tout moment et voyez comment vous vous situez pour trouver le chemin le plus rapide au classement !



● Maîtrisez le chaos chauffé de la première étape en écrasant les atomes ensemble au soleil. Faites attention à ne pas dépasser les limites ou vous pourriez provoquer une réaction en chaîne nucléaire !

● Utilisez ensuite les atomes que vous avez créés pour construire des molécules semblables à des serpents dans l'étape deux en tissant soigneusement votre chemin dans la soupe primordiale pour trouver la bonne séquence d'atomes. Télécharger Macrocosm à 3,99 €





Loopy Wizard (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 107 Mo, iOS 9.0, Jesse Venbrux) Contrôlez un magicien et faites un usage judicieux des sorts. Pourrez-vous être plus malin que les monstres et atteindre la fin ?



Il existe différents sorts, tels que Blesser, Guérir, Endormir, Poison, Choc (avec de l'électricité), et bien d'autres. Les sorts peuvent être utilisés sur les monstres, mais aussi sur vous-même si vous le souhaitez ! Parmi les autres sorts, citons Cloner (jouez avec plusieurs sorciers !), Exploser, Convertir (mettez les monstres de votre côté !), Polymorphe, etc.



Les sorts sont placés sur l'horloge magique. Après chaque déplacement, l'aiguille de l'horloge tourne et vous devez utiliser le sort qu'elle indique. Les sorts restent sur l'horloge indéfiniment. Si vous souhaitez vous débarrasser d'un sort, vous pouvez le faire glisser de l'horloge directement vers une cible. Il sera exécuté une fois de plus et disparaîtra. Télécharger Loopy Wizard à 1,99 €





Grammarian Ltd (Jeu, Simulation / Éducation, iPhone / iPad, v2.1, 607 Mo, iOS 11.0, Algorocks) Jouez à un jeu de simulation tout en apprenant la grammaire anglaise !



Bienvenue en 2099, où toute communication doit utiliser une grammaire correcte. Quiconque utilise une grammaire incorrecte accumule de mauvais crédits, ce qui lui vaudra d'être licencié, privé de service public ou même emprisonné.



Vous jouerez le rôle d'un jeune diplômé en mathématiques théoriques qui a placé la grammaire dans la cinquantième (ou presque) des priorités à apprendre (juste après avoir allumé un feu avec les dents). À cause d'un malentendu, vous travaillez maintenant comme validateur de grammaire dans la plus grande agence de validation de grammaire. Télécharger Grammarian Ltd à 3,99 €