Bientôt sur  Arcade : BEAST Bio Exo Arena Suit Team et Words in Progress

Après avoir lancé trois jeux ce jour, le service Apple Arcade vient d'annoncer l'arrivée de deux autres titres en février, ainsi qu'une palanquée de mises à jour importantes pour les titres les plus populaires.



BEAST Bio Exo Arena Suit Team et Words in Progress arriveront le 1er février, pratiquement un mois après Tamagotchi Adventure Kingdom, Cornsweeper et Blackjack de MobilityWare+.

Les mises à jour à venir

En plus de ces nouveaux jeux, du contenu additionnel arrive pour une vingtaines de titres. Hello Kitty Island Adventure, lauréat du prix 2023 de l'App Store, accueille l'année du dragon avec sa célébration Luck & Lanterns (chance et lanternes) le 19 janvier. Un dragon survole l'île de l'amitié, laissant derrière lui de précieuses perles de dragon, signe de chance.



Crayola Create and Play+ profite l'hiver pour changer de thème, avec notamment un skin givré à durée limitée pour l'activité Rainbow Rush, et donne le coup d'envoi de la semaine annuelle de la créativité de Crayola - une célébration de la créativité des enfants et de la joie qu'elle apporte à l'apprentissage.



Dans Jetpack Joyride 2, les joueurs peuvent prendre le volant du nouveau véhicule Hamster Ball, s'habiller avec le skin Camouflage du héros et prendre le Water Jetpack pour une virée endiablée.



Mais ce n'est pas tout, car Cut the Rope 3, Snake.io+, Puzzle & Dragons Story, Cityscapes : Sim Builder, stitch, WHAT THE CAR ?, Samba de Amigo : Party-To-Go, et bien d'autres titres recevront également de nouvelles mises à jour tout au long du mois.

C'est quoi Apple Arcade ?

Le 1er février, les joueurs pourront se lancer dans une aventure cosmique avec BEAST : Bio Exo Arena Suit Team, un jeu d'action en ligne 3v3 unique mettant en scène des animaux héros pilotant de puissantes armures mécanisées, et maîtriser Words in Progress, un nouveau jeu de réflexion intrigant.

Lancé en novembre 2019, Apple Arcade est un service de jeux par abonnement accessible via l'App Store. Proposé au prix de 6,99 € par mois ou 69,99 € par an en France (depuis l'augmentation en octobre dernier), le service permet aux abonnés d'accéder à près de 300 jeux sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Tous les jeux d'Apple Arcade sont exempts de publicités et d'achats in-app.



Apple Arcade est offert pendant trois mois pour l'achat d'un nouvel appareil Apple, comme les nouveaux iPhone 15. Apple précise que cette offre est disponible pour les nouveaux abonnés et les anciens abonnés "qualifiés".

Les nouveaux jeux à venir sur Apple Arcade

BEAST: Bio Exo Arena Suit Team (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.9.1, 1 Go, iOS 13.0, Oh BiBi) Dans ce jeu d'action en ligne 3v3 palpitant, les joueurs embarquent pour un voyage interstellaire dans un univers de science-fiction, dépeint avec des graphismes stylisés et vibrants et des animations impressionnantes. Le jeu est centré sur des animaux héros qui pilotent des combinaisons mécanisées sophistiquées appelées BEASTs. Il offre des mécanismes de jeu faciles à apprendre, permettant aux joueurs de passer de la forme agile PET à la forme plus redoutable BEAST, chacune étant équipée de capacités et d'armes uniques. La gamme de héros du jeu comprend des personnages tels que Clyde, un chat rusé, Nyx, un hibou au regard acéré, Rusty, un redoutable phacochère, et GG Nova, une licorne peu conventionnelle. Qu'ils jouent en solo ou qu'ils joignent leurs forces à celles de leurs amis ou de leur famille, les joueurs peuvent se plonger dans divers modes de jeu passionnants, notamment Payload, Crystal Rush et Free for All, chacun offrant une expérience distincte et ajoutant des niveaux de complexité au gameplay. Télécharger le jeu BEAST: Bio Exo Arena Suit Team