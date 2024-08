Jouez avec les lettres dans Words in Progress sur Apple Arcade

Enfin un jeu de mots traduit en français sur Apple Arcade ! Oui, le tout nouveau Words in Progress sorti ce matin en même temps que BEAST Bio Exo Arena Suit Team est un jeu de lettres unique au design soigné et à la courbe d'apprentissage très bien pensée. Si vous aimez réfléchir, lisez la suite.

Découvrez le jeu Words in Progress

Un jeu de lettres dont on ne se lasse pas ! Combinez des lettres pour créer des mots. Survivez longtemps que possible en mode sans fin ou jouez en mode multijoueur !

Comme l'expliquent les développeurs, "Words In Progress" est un jeu de lettres plutôt innovant qui offre une expérience ludique unique, adaptée à tous les âges. Inspiré par des jeux de plateau comme le Scrabble, "Words In Progress" débute avec sept lettres alignées verticalement, et les joueurs doivent les combiner pour former des mots. Chaque fois qu'une lettre est utilisée et retirée, elle est remplacée par une nouvelle de la pile du joueur.



Le jeu propose trois modes distincts. Le premier, un mode solo sans fin, demande aux joueurs de tenir le plus longtemps possible en relevant divers défis liés à la longueur des mots, tout en évitant l'épuisement de leur pile de lettres.



Le mode multijoueur asynchrone offre une expérience compétitive. Chaque joueur commence avec 40 lettres. Les joueurs peuvent choisir de créer des mots longs pour obtenir des récompenses plus importantes, mais avec le risque de terminer la partie avec des mots incomplets et invalides. Jouer des mots courts est plus rassurant, mais moins rémunérateur.



Troisième et dernier, le mode d'entraînement permet aux joueurs de développer leurs compétences et leur stratégie de jeu à leur propre rythme.



Tout cela dans un design soigné, chaleureux et moderne. Une ambiance propice pour amuser petits et grands, d'autant que "Words In Progress" est accessible en plusieurs langues.



"Words In Progress" est donc une belle aventure intellectuelle à mettre entre toutes les mains abonnées à Apple Arcade sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

