Notre avis sur TMNT Splintered Fate, le jeu exclusif à Apple Arcade

Sorti la semaine dernière sur Apple Arcade dans un tir groupé de 20 nouveaux jeux, TMNT Splintered Fate est un jeu d'action rougelike narratif, basé sur la célèbre license des Tortues Ninja. Comme vous vous en doutez, il est exclusif à Apple Arcade. Voilà qui donne la réplique à Netflix qui s'était offert TMNT Shredder's Revenge pour lui tout seul. Voyons ensemble ce que vaut le nouveau Tortues Ninja pour iOS, iPadOS, tvOS et MacOS dans notre test.

Un jeu à la Hadès

Les joueurs qui ont aimé Hadès de Supergiant Games seront ravis d'apprendre le studio Super Evil MegaCorp (derrière Vainglory) ont apparemment également apprécié ce titre et s'en sont fortement inspiré pour TMNT Splintered Fate, un dungeon-crawler roguelike.

Jeu d'action en 3D isométrique, TMNT Splintered Fate se donne pour mission ambitieuse de tisser une histoire captivante, qui persiste mais s'effiloche au fur et à mesure que vous tentez de progresser à travers de multiples parcours dans des donjons générés de manière procédurale. Oui, comme Hadès.



L'histoire de Splintered Fate est écrite par Tom Waltz, un auteur connu pour son travail sur les bandes dessinées Teenage Mutant Ninja Turtles (parmi de nombreux autres titres), notamment "The Last Ronin", acclamé par la critique et dont l'adaptation en jeu vidéo a depuis été confirmée.

Splinter est capturé. Le clan Foot passe à l'attaque. New York est en proie au chaos ! Entrez dans la boucle de portail FIGHT, ADAPT, REPEAT de Splintered Fate pour remettre les choses en ordre.



Lorsque Splinter est kidnappé par Shredder, de mystérieux portails apparaissent simultanément dans tout New York. Tandis qu'April et Metalhead analysent les artefacts récupérés à la recherche d'indices, les Tortues se battent pour récupérer leur père des griffes du Clan des Pieds. Cependant, alors que le gang se rapproche de l'endroit où se trouve Splinter, une menace encore plus grande plane dans l'ombre...

Notre avis sur TMNT Splintered Fate

Tout d'abord, vous avez la possibilité de choisir l'une des quatre tortues, mais contrairement à la plupart des jeux TMNT où il n'y a qu'une différence de couleur, elles se comportent toutes différemment, comme il se doit, en fonction de leur fameuse personnalité. C'est le point de départ idéal.

Sans surprise, Donatello est basé le plus intelligent, avec une santé élevée et des utilités plus rapides. Michelangelo peut infliger plus de dégâts et narguer les ennemis. Leonardo inflige des dégâts aux ennemis à une certaine distance grâce à son katana, tout en proposant une grande mobilité. Enfin, Raphaelo est beaucoup plus fort que le reste du groupe et inflige plus de dégâts critiques, il est légèrement plus lent.



Si les joutes ne sont pas au niveau d'Hadès en termes de réactivité, le gameplay est très solide car il requiert à la fois de l'adresse et de la concentration. Il est essentiel de savoir se déplacer rapidement pour éviter les dégâts, ainsi que de maitrîser les trois formes d'attaque différentes avec des temps de pause différents, ce qui vous oblige à constamment revoir votre stratégie.

Tout comme le hit de Supergiant, Splintered Fate est basé sur l'exploration d'environnements et vous obtenez une amélioration à chaque fin. De plus, vous pouvez ramasser de la monnaie à dépenser à la boutique entre les bastions, ainsi que de nombreuses améliorations temporaires ou permanentes, justes et suffisamment drastiques pour que chaque partie soit différente.



Mention spéciale à la difficulté, savamment dosée et même corsée, comme les classiques d'antan. Alors oui, certains jeunes joueurs se plaindront de devoir recommencer tout le niveau après avoir péri, mais c'est aussi ça le charme de ce genre de jeu sans checkpoint tous les dix mètres.



Bien que Splintered Fate puisse être joué en solo, il prend en charge le mode multijoueur coopératif, ce qui accentue le plaisir. Oui, TMNT Splintered Fate est bon, très bon même, bien qu'on aurait aimé un coop en local. Nous sommes peut-être un peu trop gourmands.



Pour l'avoir testé sur iPad Air 5 avec une DualSense, c'est le genre de titre qu'on imagine très bien sur une PS4 ou PS5, d'autant que la résolution est excellente, tout comme les animations. Avec Oceanhorn 2 et autre NBA 2K, c'est probablement le meilleur jeu du service, et certainement le meilleur Tortues Ninja depuis des années.

Conclusion

Splintered Fate est une version attrayante, captivante et véritablement réussie. Elle respecte parfaitement l'esprit de la saga et apporte cette touche de nouveauté qui manquait à Shredder's Revenge, bien que lui aussi très bon. Shredder's Revenge était une version moderne des jeux d'arcade beat-em-up des années 1990.



TMNT Splintered Fate est disponible dès à présent sur Apple Arcade pour tous les abonnés à 4,99€ (ou via Apple One). Le jeu est jouable sur toutes les plateformes compatibles, y compris l'iPhone et l'iPad, ainsi que sur les ordinateurs Mac et l'Apple TV, où il peut fonctionner en résolution 4K native.

La note 4,5 / 5

