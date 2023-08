Monster Hunter Now est disponible au Canada de manière anticipée

Capcom vient de lancer en douceur son dernier RPG Monster Hunter Now. Cette fois, il ne s'agit pas d'une suite mais d'un titre à part entière puisqu'il est en réalité augmentée. Une fois n'est pas coutume, c'est Niantic qui est derrière ce jeu AR et qui propose aux joueurs de chasser du monstre dans le monde réel. Malgré les nombreux échecs, la société américaine continue de tenter sa chance à travers des partenariats alléchants.

Monster Hunter Now est disponible dans certains pays

Si vous l'avez manqué, Monster Hunter Now sortira dans le monde entier le 14 septembre avec des pré-commandes et des pré-inscriptions disponibles depuis un petit moment. Le jeu a d'ailleurs récemment franchi le cap du million de précommandes. Mais si vous êtes au Canada, à Hong Kong, à Singapour ou en Suède, vous pouvez jouer à la version complète de Monster Hunter Now dès maintenant.



Regardez la bande-annonce de Monster Hunter Now ci-dessous :

Sortez et lancez-vous dans une quête mondiale pour traquer et chasser les monstres les plus redoutables de l'univers de Monster Hunter tels qu'ils apparaissent dans notre monde. Forgez des armes puissantes et faites équipe avec d'autres chasseurs pour traquer des monstres plus grands que nature et les affronter.

Comme dans tous les titres de Niantic, il va falloir sortir de chez vous pour jouer à Monster Hunter Now. Explorer, traquer et combattre seront vos principales occupations. Capcom annonce une variété de monstres en fonction de l'habitat qui vous entoure - forêt, désert ou marais - avec des batailles en solo ou en multi avec d'autres chasseurs pour affronter les plus grands monstres.



Monster Hunter Now est un jeu gratuit qui utilise bien évidemment la technologie de réalité augmentée de Niantic. Vous pouvez précommander Monster Hunter Now sur l'App Store pour iOS et vous préenregistrer sur Google Play pour Android. Les achats dans l'application comprennent différents ensembles de gemmes, ce qui signifie qu'il sera globalement gratuit pour la plupart des joueurs. Est-ce que l'univers de Monster Hunter relancera l'intérêt pour l'AR ? Espérons qu'il ira plus loin que Pokémon Go en termes de gameplay...

PS : Pour ceux qui préfèrent les jeux classiques, Monster Hunter Stories est le dernier en date sur Apple Arcade.

Télécharger le jeu Monster Hunter Now