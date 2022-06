Iron Marines Invasion : la suite du RTS de Ironhide est en précommande sur mobile

⏰ Il y a 4 heures

Alban Martin

Ironhide Game Studio est de retour avec un nouveau jeu appelé Iron Marines: Invasion pour iOS et Android. Iron Marines: Invasion est un nouveau RTS de la licence "Iron Marines" qui sera lancé plus tard cette année sur mobiles et qui promet d'être plus grand et plus fou que jamais avec ses 25 niveaux de campagne, 70 opérations spéciales pour améliorer les capacités, 9 groupes d'unités, 27 troupes différentes, 9 puissants héros, 40 améliorations et bien plus encore. Le jeu fait suite à Iron Marines sorti en 2017.

Iron Marines Invasion annoncé sur iOS et Android

Il s'agit donc du prochain volet de la série Iron Marines. outre un contenu pléthorique, Ironhide Game Studio confirme également qu'il y aura des défis et des récompenses quotidiens, et que le jeu sera gratuit avec des achats dans l'application sur Android si l'on en croit le listing du Google Play Store, mais premium sur iOS (avec un support pour le jeu hors ligne). Le jeu proposera également plusieurs modes de difficulté pour les nouveaux venus et les vétérans du genre "stratégie temps réel".

Bienvenue sur Iron Marines: Invasion !

Profitez de missions uniques et d'opérations spéciales dans de nouveaux mondes passionnants, chacun avec son propre terrain, son style, ses ennemis et ses conditions. Apprenez à les battre un par un !

Commandez les troupes de la Fédération à travers la galaxie, avec l'aide de héros et d'unités qui vous permettront de booster vos compétences de jeu RTS à la limite.

Combattez des ennemis extraordinaires et des créatures extraterrestres féroces dans des missions amusantes et électrisantes. Planifiez votre stratégie pour défendre la paix dans la galaxie !

Regardez le trailer vidéo d'Iron Marines Invasion qui permet de se faire une bonne idée du jeu :

Les amateurs de RTS et d'action SF peuvent déjà prévoir l'achat de ce nouvel opus où la direction de votre armée sera plus complète que jamais.



Vous pouvez désormais combiner votre escouade et tirer parti des compétences de combat uniques de chaque unité : des rangers aux tireurs d'élite, en passant par les méchas, les lanceurs de missiles ou les redoutables clans de guerriers extraterrestres.

Pour progresser, vous allez devoir faire monter vos héros en compétences afin qu'ils gardent le moral et augmentent leur puissance de feu, mais aussi leur endurance. Face à un contenu et des possibilités toujours plus grande, les développeurs ont eu la bonne idée d'intégrer une encyclopédie pour comprendre les mondes que vous explorez ou identifier les ennemis auxquels vous faites face.



Découvrez toutes les fonctionnalités de cette odyssée spatiale stratégique :

Une galaxie entière à découvrir.

Plus de 25 missions de campagne qui vous emmèneront dans des mondes plus incroyables les uns que les autres. Des tonnes de planètes à explorer et à défendre en planifiant un plan de jeu stratégique serré !

70 opérations spéciales pour vous permettre d'améliorer les capacités de vos Marines au maximum.

9 groupes d'unités pour un total de 27 troupes différentes. Vous pouvez même combiner vos troupes de soutien en fonction de la mission et de la stratégie que vous envisagez de déployer.

9 héros puissants avec de solides compétences à entraîner. Aidez-les à devenir les meilleurs de la galaxie !

8 armes spéciales pour booster les tactiques de votre armée et la rendre inarrêtable ! Établissez votre plan de jeu et profitez d'armes instantanées comme des fusils, des bombes toxiques ou même des usines de drones.

40 améliorations pour renforcer votre stratégie et doter vos unités de drones de défense, de fusées au napalm, de munitions à ricochets et bien plus encore.

Plus de 20 succès pour montrer votre expertise en stratégie en temps réel !

Choisissez votre mode de difficulté pour la meilleure expérience de RTS : Casual, Normal ou Vétéran. Et si vous pensiez avoir tout vu dans la galaxie… le mode Impossible, réservé aux joueurs d'élite, est disponible hors ligne !

Faites vos preuves lors des défis quotidiens et collectez des récompenses incroyables.

Jouez à un RTS hors ligne : profitez de l'incroyable expérience de stratégie en temps réel où que vous soyez, tout en explorant des mondes incroyables.

Iron Marines Invasion vous offrira des heures de jeu hautes en couleur et amusantes dans cette odyssée spatiale épique de stratégie en temps réel, disponible pour un jeu RTS hors ligne.



Si vous avez atteindez un nouveau Iron Marines, vous pouvez précommander Iron Marines : Invasion sur l'App Store pour iOS pour 4,99€ et le pré-enregistrer sur Google Play pour Android.



Télécharger le jeu Iron Marines Invasion