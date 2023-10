Une Apple Watch 10 décevante ?

Kuo pense que l'Apple Watch prévue en 2024 n'apportera rien de révolutionnaire, bien qu'elle soit la dixième de la gamme et qu'elle célèbre les 10 ans de vie de l'appareil. Étrange quand on sait qu'Apple ne laisse jamais ce genre de date se faire oublier.

Difficile à croire

L'analyste Ming-Chi Kuo a publié un nouveau rapport dans lequel il évoque l'avenir de l'Apple Watch à moins d'un an du dixième anniversaire de la célèbre montre connectée d'Apple. Un avenir pas vraiment excitant si l'on en croit ses dires.



Selon lui, l'Apple Watch 10 ou Apple Watch X, n'apportera pas "d'expériences innovantes significatives" à la gamme. Le plus gros changement serait l'arrivée d'un écran micro-LED, mais pas avant 2025, voire 2026.

Un avis à prendre avec des pincettes même s'il est normalement édité à l'aide de sources fiables au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Quoi qu'il en soit, difficile d'imaginer Apple ne pas fêter l'évènement comme il se doit pour l'anniversaire des 10 ans de la montre la plus vendue au monde.



S'il est possible que le changement ne soit pas aussi bluffant que pour l'iPhone lors de la sortie de l'iPhone X, nous devrions tout de même en prendre plein la vue avec la prochaine Apple Watch. Et vous, qu'attendez-vous comme immense changement pour l'Apple Watch 10 ?