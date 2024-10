Apple aurait essayé de rendre l'Apple Watch compatible avec Android

Aussi fou que cela puisse paraître, Apple a réellement déjà envisagé de rendre son Apple Watch compatible avec le système Android. Une information découverte grâce au nouveau procès du ministère de la Justice des USA lancé aujourd'hui à l'encontre de la pomme.

Impensable

L'information est tombée ce matin, le ministère américain de la Justice lance des poursuites judiciaires contre Apple. Après l'Union européenne, c'est au tour des États-Unis de demander à la firme de stopper ses "pratiques anticoncurrentielles".



Dans une première réponse officielle et dans le but de se défendre, Apple a confirmé qu'elle avait par le passé essayé d'importer Android dans une Apple Watch. Durant trois années, la marque a cherché un moyen efficace et sécurisé pour y parvenir. Malheureusement, les "limitations techniques" n'ont pas permis de rendre ce projet réalisable qui a depuis été totalement abandonné.

Dans son procès, le ministère américain de la Justice évoque justement le monopole créé par la société avec son Apple Watch dans l'état actuel. Étant donné que la montre connectée d'Apple n'est compatible qu'avec l'iPhone, cela dissuade les utilisateurs d'acheter un smartphone Android, sous peine de devoir également racheter une montre.

Votre avis

2024 est définitivement une année complexe pour Apple. Que ce soit dans son pays natal ou par chez nous, la société subit de nombreuses pressions. En tant qu'utilisateurs iOS, quel est votre point de vue sur cette situation ? Apple a-t-elle raison de défendre son modèle économique ou doit-elle arrêter de vouloir tout contrôler ?