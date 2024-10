Une étude de Stanford combine l'Apple Watch et l'IA pour étudier le SDRC

Une nouvelle étude menée à l'Université de Stanford, en Californie, vise à évaluer le rôle que peut jouer l'Apple Watch dans l'identification des "déclencheurs physiologiques, alimentaires et environnementaux des exacerbations de la douleur" chez les enfants atteints du syndrome douloureux régional complexe (SDRC). Tout cela aidé par l'intelligence artificielle.

Apple Watch + IA

Outre l'Apple Watch, l'étude a prévu d'intégrer l'IA de la plateforme de recherche clinique Medeloop. Cette société est décrite comme une "plateforme de bout en bout, pilotée par l'IA, pour mener des recherches cliniques et des essais cliniques à un stade précoce".

Brève explication du CRPS selon Wikipédia :

Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) est un état pathologique caractérisé par un syndrome associant des douleurs et d'autres symptômes touchant typiquement une extrémité après un traumatisme ou une intervention chirurgicale même minime. Ce syndrome pourrait être dû à des causes neurologiques, notamment une dysfonction des fibres de petit calibre des nerfs périphériques - qui protègent des stimulations douloureuses et thermiques et/ou de grand calibre qui détectent les stimulations tactiles.

Concrètement, l'étude prévoit d'équiper les participants - des enfants âgés de 8 à 17 ans - d'une Apple Watch Series 8 pendant six mois. En plus des données collectées avec l'Apple Watch, les participants prendront des photos de leurs repas, et toutes les données seront analysées par la plateforme Medeloop.



Voici comment les chercheurs ont décrit l'étude :

L'Apple Watch transmettra des données physiologiques à Medeloop en temps réel pendant une période de 6 mois afin de dériver des paramètres physiologiques à partir du pouls mesuré par l'Apple Watch, de la saturation en oxygène, du temps passé à la lumière du jour, de la mesure de l'ECG et du mouvement/de l'activité. Les variables dérivées comprennent la variabilité de la fréquence cardiaque, les heures de sommeil, la distance quotidienne parcourue, le port de poids à droite et à gauche, la démarche, etc.



À l'aide d'un smartphone jumelé, les sujets photographieront tous leurs repas pour l'analyse du contenu alimentaire par l'IA, qui sera transmise à Medeloop après la capture pour l'analyse de l'IA. Le logiciel Medeloop utilisera les données de localisation et recoupera les données environnementales et météorologiques correspondantes (par exemple, les conditions atmosphériques, la qualité de l'air et de l'eau) sur une base quotidienne. Toutes les poussées de douleur seront enregistrées en temps réel via l'application Medeloop.

L'objectif de cette étude sur le SDRC est double :

Agréger de grandes bases de données en temps réel sur la physiologie, la psychologie, la douleur subjective, l'environnement et l'alimentation, et analyser ces données à l'aide de l'intelligence artificielle afin d'identifier les facteurs temporels qui déclenchent les exacerbations de la douleur. Identifier des stratégies potentielles pour interrompre la progression des poussées de douleur aiguë sur la base de ce qui est appris.

L'idée est qu'un traitement précoce et des stratégies visant à interrompre les poussées de douleur aiguës auraient un effet significatif sur la qualité de vie de cette population de patients pendant le traitement et la résolution de l'affection en cours. Logique.



En tout cas, Apple s'offre une nouvelle publicité gratuite pour sa célèbre tocante qui sauve des vies chaque jour, soit grâce à la détection de chutes ou d'accidents, soit grâce à ses capteurs de surveillance cardiaque, d'oxygène dans le sang et autre électrocardiogramme.