Apple met à jour son étude sur l'audition autour de l'iPhone et de l'Apple Watch

Il y a quatre ans, en 2019, Apple a annoncé trois études de recherche sur la santé basées sur les données collectées à partir de l'iPhone et de l'Apple Watch. Pour coïncider avec la "Journée internationale de sensibilisation au bruit" du 26 avril, l'entreprise américaine a partagé une mise à jour sur son étude sur l'audition menée en partenariat avec l'Université du Michigan.

Les produits Apple pour améliorer l'audition

Depuis watchOS 6, les utilisateurs de l'Apple Watch peuvent compter sur l'app Bruit, qui mesure le niveau de bruit dans l'environnement de l'utilisateur, pour l'avertir d'une éventuelle lésion de l'oreille. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), les personnes ne devraient pas être exposées à un niveau de bruit annuel moyen supérieur à 70 décibels (dBA). C'est d'ailleurs pour cela qu'Apple limite le volume des AirPods et avertit les utilisateurs quand le son est trop fort.

L'étude, menée en partenariat entre Apple et l'Université du Michigan, utilise ces données pour mesurer l'impact de l'exposition au bruit sur la santé auditive. En 2020, Apple a partagé les premiers résultats de cette étude, qui montrent que 25 % des participants ont été exposés à des niveaux sonores supérieurs à la limite recommandée à un moment ou à un autre.



Dans la plupart des cas, cela s'est produit dans des situations courantes telles que les embouteillages, le travail avec des machines et dans les transports.



Les données les plus récentes de l'étude montrent qu'un adulte sur trois aux États-Unis, soit environ 77 millions de personnes, est exposé à des niveaux sonores excessifs. Les États les plus peuplés comptent le plus grand nombre de personnes affectées par les bruits à forte intensité de décibels. Il s'agit de la Californie, du Texas, de la Floride et de New York. Pour information, les personnes les plus exposées au bruit se trouvent à Porto Rico avec 44% des personnes importées, alors que les gens de Washington DC sont les plus préservés avec seulement 20 % de la population concernée par le bruit excessif.

Comment se protéger du bruit ?

Selon Apple et l'Université du Michigan, il y a plusieurs actions de bon sens pour se protéger des bruits forts. Il s'agit notamment de porter des dispositifs de protection auditive tels que des bouchons d'oreille pour ceux qui travaillent sur des zones à risque comme les chantiers, de faire de pauses régulières dans des endroits calmes, ou encore éviter d'ajouter à tout cela le son des écouteurs ou des casques en rentrant à la maison.



Si vous possédez une Apple Watch, n'oubliez pas de consulter l'application Bruit pour avoir une meilleure idée des niveaux sonores dans votre environnement. Vous pouvez également activer les notifications lorsque vous êtes exposé à des niveaux supérieurs aux recommandations pendant des périodes prolongées.



Toutes ces données sont collectées via l'app Apple Research uniquement disponible outre-Atlantique.