Apple Watch : une étude affirme que certains bracelets sont des nids à bactéries

Nous installons quotidiennement notre Apple Watch à notre poignet, le bracelet est en contact avec une multitude de surfaces (le bureau au travail, les sièges de transport en commun, la barre de métro...), sans grande surprise, les bactéries ne peuvent qu'être présentes. Toutefois, certains bracelets d'Apple Watch seraient plus sujets à l'accumulation de bactéries que d'autres.

Une étude au résultat surprenant

Depuis son lancement, l'Apple Watch est devenue un compagnon incontournable pour de nombreuses personnes à travers le monde, qu'il s'agisse de suivre leurs activités physiques, de gérer leurs notifications ou d'écouter de la musique. Toutefois, une nouvelle étude pourrait amener certains à regarder leur précieux accessoire d'un autre œil.



Selon une recherche récemment publiée dans la revue "Advances in Infectious Diseases", les bracelets de l'Apple Watch pourraient être des nids à bactéries. Menée par des scientifiques de la Florida Atlantic University, cette étude s'est penchée sur l'impact des matériaux des bracelets sur la croissance bactérienne. Et les résultats sont pour le moins surprenants.

Image 9to5mac

Sur l'ensemble des bracelets examinés, voici les résultats de l'étude avec plusieurs statistiques pertinentes :

95 % étaient porteurs de bactéries nocives pour la santé 85 % des bracelets présentaient des traces de Staphylococcus spp, un genre de bactéries qui regroupe plusieurs espèces, certaines étant communes sur la peau humaine. Bien que plusieurs espèces de Staphylococcus soient généralement inoffensives et coexistent normalement avec l'homme, certaines, comme Staphylococcus aureus, peuvent être pathogènes. Même si la plupart du temps ces bactéries ne posent pas de problème, elles peuvent, dans certaines circonstances, provoquer des infections cutanées, surtout si elles pénètrent dans une plaie ou une égratignure 30 % des bracelets contenaient Pseudomonas aeruginosa, une bactérie connue pour sa capacité à résister à de nombreux antibiotiques courants et à s'adapter à divers environnements hostiles. Bien que cette bactérie puisse coexister sans causer de difficultés chez les individus en bonne santé, elle peut engendrer des infections chez les personnes ayant un système immunitaire affaibli ou chez celles présentant des plaies ouvertes. 60 % étaient contaminés par E. coli, une bactérie qui se trouve naturellement dans l'intestin des êtres humains et des animaux. E. coli est souvent associé à la contamination fécale, ce qui pourrait suggérer une hygiène insuffisante après l'utilisation des toilettes ou un contact avec des surfaces contaminées. Bien que de nombreuses souches d'E. coli soient inoffensives, certaines peuvent provoquer des infections, allant de simples troubles gastro-intestinaux à des infections urinaires, et dans des cas plus rares, à des conditions plus graves comme la méningite ou des septicémies.

La cause principale de toutes ces bactéries ? L'exercice physique. Les activités physiques, en particulier dans les salles de sport, augmentent le risque de contamination. La sueur, combinée à la chaleur, crée un environnement humide, propice à la prolifération des bactéries.



Quant aux matériaux des bracelets, il existe des variations qui sont plus favorables à l'accumulation des bactéries. Les bracelets en tissu, caoutchouc et plastique présentaient le taux de bactéries le plus élevé. En revanche, les bracelets métalliques se démarquaient par une concentration bactérienne beaucoup plus faible.



