L'Apple Watch Ultra 2 est disponible sur le refurb au UK, USA et Chine

Alors que le refurb français n'affiche toujours aucune montre à vendre, Apple a commencé à vendre des modèles certifiés reconditionnés de l'Apple Watch Ultra 2 aux États-Unis, pour la première fois depuis la sortie de l'appareil en septembre 2023. La montre haut de gamme est également commercialisée sur le refurb du Royaume-Uni et de la Chine.

Une montre en titane moins chère

Pour le moment, la dernière Ultra 2 reconditionnée est disponible avec le bracelet Ocean bleu, orange ou blanc au prix de 679 $, contre 799 $ sur l'Apple Store en neuf, soit 15 % de réduction. Une bonne affaire, même si l'Ultra 1 est souvent en promotion chez les revendeurs comme Amazon et est quasiment identique à son successeur.



L'Apple Watch Ultra 2 dispose en effet de la puce S9 plus légèrement plus rapide, d'un écran plus lumineux et du geste double-tap.

Si vous êtes aux USA, sachez que les tocantes 2023 de la marque américaine sont exemptes de l'application "Oxygène dans le sang" en raison d'une bataille juridique avec l'entreprise de technologie médicale Masimo. Les modèles du refurb ne font pas exception.



En fin d'année dernière, la Commission américaine du commerce international (ITC) a interdit à Apple d'importer et de vendre des Apple Watch dotés de la détection d'oxygène dans le sang, estimant que cette fonction enfreignait les brevets de Masimo. Apple fait appel de cette décision et pourrait réactiver la fonctionnalité par le biais d'une mise à jour de watchOS si elle est annulée.

Aucun modèle d'Apple Watch Series 9 reconditionné n'est encore disponible chez Apple.

Le reconditionné par Apple

Les modèles remis à neuf bénéficient d'une remise d'environ 10 à 15 % par rapport aux configurations neuves équivalentes. Apple teste, inspecte, nettoie et reconditionne tous les appareils reconditionnés pour s'assurer qu'ils sont entièrement fonctionnels et en bon état, et ils sont couverts par une garantie limitée d'un an et éligibles à la couverture AppleCare+. Elle change très souvent la coque externe et la batterie des appareils.