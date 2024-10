Vers une petite mise à jour pour watchOS 11

La prochaine version majeure de watchOS sera "assez mineure" - watchOS 11 ne sera donc pas l'une des stars de la WWDC 24 à venir. Ce sera d'autant plus frappant qu'iOS 18 risque de monopoliser l'actualité. En revanche, il y aura bien quelques nouveautés dans watchOS 11, mais elles seront exclusives à l'Apple Watch X. Certains clients risquent d'être déçus...

Une petite mise à jour logicielle, mais...

La WWDC 2024 aura lieu dans quelques mois, probablement du 10 au 14 juin. À cette occasion, Apple organisera un keynote d'ouverture pour présenter la prochaine fournée des principaux logiciels de l'entreprise. Dans la dernière édition de sa lettre dominicale, Mark Gurman de Bloomberg avance que watchOS 11 serait "assez mineur". La mise à jour sera éclipsée par iOS 18 qui est "considéré en interne comme la plus grande mise à jour d'iOS depuis l'iPhone original", mais aussi visionOS 2.0 pour le Vision Pro. Les clients du casque attendent beaucoup de changements pour améliorer l'expérience.

S'il est légitime de se demander pourquoi watchOS 11 serait plutôt avare en évolutions, nul doute que les ingénieurs d'Apple sont concentrés sur autre chose. Soit iOS 18 avec de nombreuses innovations liées à l'IA, soit sur l'Apple Watch X, la montre devant innover pour relancer les ventes. Cela pourrait être un mix des deux. Quoiqu'il en soit, même si watchOS 11 n'est pas une révolution, les clients pourront profiter d'une nouvelle montre au design revu et avec plusieurs capteurs supplémentaire. L'année dernière, Mark Gurman a déclaré que l'Apple Watch 10 "promet d'être la plus grande révision à ce jour". Une de nos sources avaient d'ailleurs expliqué, juste avant notre confrère, qu'Apple préparait une Apple Watch X alléchante.

watchOS 10 était une belle mise à niveau

Pour mémoire, watchOS 10 avait apporté pas mal de sang neuf en septembre dernier. Lancée en même temps que l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2, les meilleurs montres Apple à ce jour, la mise à jour avait revu la navigation dans le système d'exploitation, avec notamment une nouvelle pile intelligente, des widgets et des cadrans supplémentaires. Pour ceux qui ont opté pour les dernières montres, Apple a introduit un geste Double Tap pour un contrôle rapide sans toucher l'écran. Sans oublier NameDrop, partagé avec iOS 17.



En clair, Apple alterne entre le logiciel et le matériel. Chaque année, ou presque, l'un des deux profite de changements majeurs.



Qu'attendez-vous de l'Apple Watch X et de watchOS 11 ?