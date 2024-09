Apple publie la version finale de watchOS 10.4 avec de nouveaux emojis et « Siri »

Apple a également publié la version finale de watchOS 10.4 auprès des clients ayant une Apple Watch, une semaine après la publication de la Release Candidate. Avec watchOS 10.4, les utilisateurs retrouveront quelques nouveautés dont des emojis également apparus dans iOS 17.4.

Comment installer watchOS 10.4 ?

Pour installer la mise à jour watchOS 10.4, les utilisateurs doivent ouvrir l'application Apple Watch, se rendre dans la section "Mise à jour logicielle" sous "Général" dans les Réglages.



Pour installer le logiciel, l'Apple Watch doit disposer de 50 % de batterie et être placée sur un chargeur Apple Watch.

Les nouveautés de watchOS 10.4

Si vous aviez raté nos articles sur la bêta, watchOS 10.4 inclut de nouveaux caractères emoji tels qu'un citron vert, un champignon brun comestible, un phénix, une chaîne brisée, un hochement de la tête (oui) et une secousse horizontale de la tête (non).



Un réglage permet également de désactiver la fonction Double Tap sur l'Apple Watch lors de l'utilisation du Vision Pro, car les gestes Double Tap peuvent être activés accidentellement lors du contrôle du casque. La version corrige aussi le problème des touches fantômes !



Enfin, en France, comme avec iOS 17.4, il est possible de déclencher l’assistant virtuel en disant juste « Siri ». Génial !



Les notes de version d'Apple pour la mise à jour sont ci-dessous :

watchOS 10.4 comprend de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des corrections de bugs, notamment : Le réglage Tap to Show Full Notification permet désormais de double-toucher pour développer la notification.

L'utilisation d'Apple Pay avec Confirmation avec AssistiveTouch nécessitera un code d'accès pour une sécurité supplémentaire et ne prendra pas en charge le double clic sur le bouton latéral

Résout un problème causant à certains utilisateurs de fausses touches sur l'écran.

Résout un problème empêchant la synchronisation des contacts avec l'Apple Watch pour certains utilisateurs.

Une petite mise à jour intéressante. Nous surveillerons de près l'autonomie des montres Apple après installation, il arrive parfois qu'une nouvelle version ait un impact (négatif ou positif) sur la durée de vie de la batterie.