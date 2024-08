L'Apple Watch donne la priorité au Vision Pro pour le double tap

Apple pense à tout, même avant de sortir un tout nouveau produit comme le Vision Pro. Avec les premières bêta de watchOS 10.4, la firme de Cupertino a introduit une nouvelle option sur les Apple Watch Series 9 et Ultra 2. Le nouveau réglage vise spécifiquement à éviter un conflit entre l'Apple Watch et Apple Vision Pro lors du contrôle de ce dernier. Tout est une question de tapotement.

Les dernières Apple Watch 9 et Ultra 2 sont les deux seules montres à pouvoir utiliser le double tap d'Apple. Ce geste permet de réaliser des actions sur les boutons de l'interface et ouvrir des widgets sans toucher l'écran, en joignant simplement par deux fois l'index et le pouce.



L'Apple Vision Pro, quant à lui, utilise le même geste pour sélectionner du contenu sur visionOS, ce qui vient naturellement percuter watchOS lorsqu'un utilisateur porte le casque et la montre en même temps.

La nouvelle option vous permet d'ignorer le geste de double tapotement sur l'Apple Watch lorsque vous portez un Vision Pro sur le bout du nez. En clair, la priorité va ainsi au Vision Pro qui peut profiter pleinement de tous les gestes prévus par les ingénieurs d'Apple.



Apple aurait pu prévoir ce comportement d'office en détectant la présence des deux appareils, mais il est bon d'avoir le choix afin d'éviter un conflit.

In iOS 17.4 & watchOS 10.4 beta 1, there is now a setting for Apple Watch to ignore the double tap gesture when using Apple Vision Pro. pic.twitter.com/jRbeIZNq5G