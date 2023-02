Apple Watch : des experts affirment qu'elle ne donne pas la motivation de faire du sport

Depuis la commercialisation de sa première génération d'Apple Watch, Apple est persuadé que sa montre connectée est capable de vous inciter à faire du sport. Pour cela, Apple a mis en place des anneaux à clore quotidiennement avec un objectif à définir ainsi que des trophées à remporter. Cependant, est-ce vraiment des arguments qui vous motiveront à quitter votre canapé et votre série Netflix ? Pour des experts américains, les montres connectées comme l'Apple Watch ne motivent pas les gens.

L'Apple Watch a des effets limités sur les changements de comportements

Un récent article du Washington Post s'est intéressé aux montres et bracelets connectés qui vous promettent de vous motiver à faire du sport et retrouver une meilleure hygiène de vie. Cet article qui est devenu viral aux États-Unis ces dernières 24 heures affirme que selon de multiples recherches autour du sujet, les montres comme l'Apple Watch auraient un effet extrêmement limité sur les consommateurs qui ne sont pas des adeptes des pratiques sportives au quotidien.



Parmi les recherches décryptées par le journal, on identifie celle de John Jakicic, professeur et président du département de la santé et de l'activité physique à Pittsburgh. Jakicic a longtemps étudié l'obésité et la régulation du poids chez les Américains qui prennent la décision d'investir dans une montre ou un bracelet connecté.

Il a déclaré dans son étude qu'il est presque inutile de compter sur ces appareils qu'on installe à notre poignet pour motiver quelqu'un à faire du sport. La phrase qui dit "donnez des informations aux gens afin qu'ils changent leur comportement" serait finalement une légende !

Voici ce qu'il a exprimé :

Lorsque nous avons donné des appareils aux gens, cela ne change généralement pas leur comportement. Et si c'est le cas, il le change pendant une très courte période de temps - peut-être environ 2 à 3 mois, peut-être un peu plus longtemps - avant que la chose sur votre poignet ne se retrouve dans un tiroir ou que vous arrêtiez simplement d'y prêter attention.

Autre personne citée par le Washington Post, c'est Gary Foster, directeur scientifique chez WeightWatchers, la fameuse société américaine qui fournit un programme alimentaire pour la perte de poids. Selon ses propos, seulement 40% des membres de WeightWatchers utilisent une montre ou un bracelet connecté pendant qu'ils font du sport. Si cette statistique est gigantesque, Foster assure qu'il n'a jamais trouvé de lien réel et sérieux entre la perte de poids d'une personne et son accessoire au poignet.



Pour Foster, il est toujours sympathique et agréable d'avoir des données sur l'évolution de ses efforts, mais peu de personnes se diront "je vais aller faire du sport pour atteindre l'objectif que me donne ma montre connectée". Foster reconnaît tout de même que ce type d'appareil peut permettre à quelqu'un d'aller jusqu'au bout de son exercice pendant qu'il réalise des efforts.

Mauvaise publicité, réaction immédiate d'Apple !

Apple base beaucoup de son marketing sur le sport avec l'Apple Watch, sans surprise, cet article du Washington Post est un coup dur pour l'entreprise. Selon une déclaration qu'Apple a envoyée au Washington Post en réaction à cet article, l'entreprise "ne suit pas les études concernant la réduction du poids puisque ce n'est pas l'objectif de l'Apple Watch."



Apple a toutefois fait référence à une recherche menée en 2018, qui a déduit que les personnes récompensées pour avoir atteint des objectifs particuliers avec leur Apple Watch "avaient une augmentation moyenne de 34 % des jours d'activité surveillée par mois, et cela s'est poursuivi au-delà de la conclusion du programme."