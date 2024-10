iPhone 12 : la charge sans fil Qi2 serait activée depuis iOS 17.4

Selon nos confrères de Macworld, l'iPhone 12 est compatible Qi2 grâce à iOS 17.4. Une info qui demande tout de même confirmation puisque Apple ne l'a pas mentionné, ce qu'elle avait fait pour les iPhone 13/14 avec iOS 17.2 en fin d'année dernière.

À confirmer

Dans la gamme iPhone, il y a quatre modèles qui sont compatibles avec la charge sans fil MagSafe. L'iPhone 12, le 13, le 14 et le plus récent, le 15. MagSafe est une technologie spécifique à Apple qui permet de recharger l'iPhone à 15W sans avoir besoin d'un câble.



Concernant l'iPhone 15, il est également compatible Qi2. Une seconde technologie qui permet cette fois-ci aux autres marques (qui vendent des chargeurs sans fil pour iPhone) de recharger l'iPhone à 15W contre 7.5 W auparavant. Une puissance doublée. En 2023, Apple a ensuite ajouté Qi2 aux iPhone 13 et 14 avec iOS 17.2.

Ne reste plus qu'un intrus, l'iPhone 12. Bien qu'Apple ne l'ait pas officiellement confirmé, Macworld affirme que l'iPhone 12 est, lui aussi, enfin compatible Qi2 depuis la sortie de la mise à jour iOS 17.4. D'après le site, il possède désormais l'animation de recharge propre à Qi2. Un test effectué sur un chargeur Anker MagGo Qi2 en serait la preuve, en plus d'être validé par plusieurs lecteurs.



Étant donné que la marque l'avait évoqué pour les iPhone 13/14, cela semble étrange qu'elle ne le fasse pas pour l'iPhone 12. En attendant une potentielle confirmation de la pomme, n'hésitez pas à tester par vous-même si vous possédez un iPhone 12. Avez-vous ce même ressenti ?