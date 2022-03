Touch ID sous l'écran de l'iPhone ? Kuo n'y croit plus

Un temps évoqué avec insistance, Touch ID sous l'écran pourrait rester un voeux pieu pour de nombreux clients. L'analyste Ming-Chi Kuo a rétropédalé sur sa précédente prédiction dans un tweet qui n'a pas fini de faire parler. Le problème ne serait pas technique mais un simple choix de la part du constructeur.

Dans une note de recherche datant de mi-2021, Kuo avait prédit qu'Apple lancerait au moins un nouveau modèle d'iPhone avec un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran au cours de l'année 2023, mais son dernier tweet suggère que cela ne risque plus de se produire.

Voici le tweet de Kuo, analyste chez TF International Securities :

I previously predicted iPhones would support under-display fingerprint sensing/Touch ID in 2023 at the earliest. But the latest survey indicates new iPhones in 2023 & 2024 may not adopt under-display Touch ID. Face ID with a mask on iPhone is already a great biometrics solution.