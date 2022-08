Nouvelle MAJ pour le logiciel Boot Camp qui fait tourner Windows sur les Mac Intel

Le logiciel propriétaire d'Apple, Boot Camp, qui donne la possibilité de lancer Windows sur Mac Intel, vient de recevoir une nouvelle mise à jour. La norme Wi-Fi WPA3 est prise en charge et quelques bugs comme celui du Bluetooth en sortie de veille sont corrigés.

Boot Camp continu de se mettre à jour

Nouvelle mise à jour pour le logiciel Boot Camp, qui permet de faire tourner Windows sur un Mac Intel. Boot Camp 6.1.16 est un petit rééquilibrage qui apporte quelques améliorations au niveau du Wi-Fi en plus de corriger plusieurs bugs.



Comme expliqué dans le descriptif de la MAJ, le logiciel ajoute la prise en charge du Wi-Fi WPA3 et corrige un souci sur le Bluetooth qui se produisait de temps en temps lors de la sortie de veille de la machine. De nombreuses petites erreurs ont également été supprimées.

Pour rappel, la dernière mise à jour 6.1.17, parue en mars dernier, mettait à jour les pilotes du Studio Display afin que l'écran externe d'Apple soit compatible avec Boot Camp. N'oublions pas que les Mac Apple Silicon (M1 & M2) ne supportent plus ce logiciel et par conséquent, ne peuvent plus exécuter Windows de cette manière. Passer par une machine virtuelle semble être la meilleure solution. La société Docker a de son côté réussi à optimiser son logiciel sur Mac Apple Silicon.



Pour l'installer, il suffit de se rendre dans le menu Démarrer de Windows et d'ouvrir l'application Apple Software Update pour télécharger les derniers pilotes Boot Camp.