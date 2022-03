Apple met à jour Boot Camp avec les pilotes Studio Display pour les utilisateurs Windows

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Après l'annonce d'Apple du Studio Display lors du keynote du 8 mars, certains utilisateurs se sont demandés si le nouveau moniteur serait compatible avec Windows. La société a ensuite confirmé que Studio Display était pensé pour fonctionner sous Windows, et elle a maintenant mis à jour le logiciel Boot Camp avec les pilotes du Studio Display pour le système d'exploitation de Microsoft.

Boot Camp 6.1.17 est disponible

Boot Camp 6.1.17, qui est maintenant disponible pour les utilisateurs via Windows Update , ajoute la prise en charge du nouveau Studio Display (qui tourne sous iOS 15.4 après sa mise à jour initiale) lors de l'utilisation de Windows via Boot Camp - qui est la solution d'Apple pour installer et exécuter Windows en mode natif sur un Mac Intel. Selon les notes de publication, la mise à jour apporte également des pilotes mis à jour pour les GPU d'AMD et d'Intel.



Cependant, bien que vous puissiez connecter un écran Studio Display à un Mac ou un PC fonctionnant sous Windows, il existe certaines limitations. Des fonctionnalités telles que Center Stage, Spatial Audio et la commande vocale "Dis, Siri" ne fonctionnent qu'avec macOS.



Apple affirme que Windows identifie le Studio Display comme un écran normal, et que la webcam, les microphones et les haut-parleurs intégrés fonctionnent également avec Windows. La société note également que, bien que l'écran dispose d'une dalle 5K 60Hz, la résolution et le taux de rafraîchissement peuvent varier en fonction du matériel informatique. En vérité sous Windows, l’écran est limité à une résolution de 4K.

Comment mettre à jour Boot Camp

Pour mettre à jour les pilotes Boot Camp sur votre Mac, cliquez sur le menu Démarrer lorsque vous exécutez Windows, puis ouvrez l'outil Apple Software Update. Sinon, suivez le guide pour installer Boot Camp.



Il convient de noter que, du moins pour l'instant, Boot Camp n'est disponible que pour les Macs équipés de processeurs Intel. Les Macs équipés d'une puce Apple Silicon ne peuvent exécuter Windows que par le biais de machines virtuelles avec des logiciels comme Parallels. Et Microsoft ne semble pas presser de proposer une version Windows ARM pour les Mac M1, Apple lui ayant refilé la patate chaude.



Quoi qu’il arrive, l'Apple Studio Display est désormais disponible à la vente, à partir de 1749€ configuration de base et jusqu’à 2499€ selon les options (pies, verre nano-texturé, etc). En revanche, les premiers tests ont permis de voir que le rapport qualité / prix du moniteur faisait débat.