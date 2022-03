Apple Studio Display est compatible avec Windows mais n'offre pas toutes les options

Relier un PC Windows au nouvel écran Studio Display d'Apple est possible mais limite les capacités de celui-ci. Certaines fonctionnalités sont réservées à celles et ceux qui branchent un Mac et non un ordinateur Windows.

Le Studio Display se bride avec Windows

Annoncé ce mardi lors du Keynote, le Studio Display d'Apple est un superbe écran 5K Retina de 27 pouces qui peut être relié à n'importe quel Mac. Il est également possible d'y connecter un PC sous Windows et de profiter de l'écosystème de Microsoft sur l'écran d'Apple.



Néanmoins, certaines fonctions propres à la firme de Cupertino ne seront pas disponibles. Comme l'a rappelé un porte-parole de la marque auprès de The Verge, le Studio Display est bien compatible avec un PC Windows lorsque celui-ci est branché via le port Thunderbolt.

En revanche, les options proposées par Apple comme Cadre centré qui permet à la caméra de s'incliner de gauche à droite et de suivre les mouvements de votre tête en temps réel ou encore l'Audio Spatial ne seront pas exploitables. Il en va de même pour le Dolby Atmos et bien évidemment l'assistant vocal "Dis Siri".



Pour ce qui est du classique comme la caméra 12 mégapixels, le microphone et les haut-parleurs, il n'y aura aucun souci, encore heureux. Une fois de plus, lorsque vous achetez un produit Apple, vous savez qu'il est fortement conseillé de l'utiliser pleinement dans son écosystème pour en tirer le meilleur, même lorsqu'il s'agit d'un simple écran externe qui n'embarque pas l'OS d'Apple nativement.