Pourquoi le futur App Store de jeux de Microsoft ne fait pas peur à Apple

Depuis quelques mois, il ne fait plus aucun doute qu'Apple devra ouvrir sa plateforme mobile aux magasins d'applications tiers, suite à la mise en oeuvre de la nouvelle loi antitrust européenne, la DMA. Microsoft vient de faire part de son intention de figurer parmi les premiers à s'engouffrer dans la brèche, ce qui présage d'une nouvelle bataille en perspective.

L'App Store est officiellement un monopole

À date, comme vous le savez, le seul endroit où l'on peut acheter et télécharger des applications iOS est l'App Store, hors bidouille comme AltStore ou le jailbreak. Attaquée depuis des années sur ce point, Apple avait fait valoir que les consommateurs et les développeurs étaient libres d'acheter et de vendre des versions Android des applications, et qu'elle n'avait donc pas de monopole sur les applications mobiles dans leur ensemble. L'Union européenne s'est inscrite en faux, assurant qu'Apple détenant un monopole indéniable sur la vente d'applications pour iPhone et iPad.



Apple n'a plus le choix, l'entreprise figure en effet parmi les entreprises qui seront soumises à la loi antitrust Digital Markets Act (DMA).

Apple va ouvrir iOS et iPadOS

Nous ne savons pas encore dans le détail quelles seront les mesures qu'Apple devra prendre pour se conformer à la loi sur les marchés numériques, mais, au minimum, elle doit autoriser les boutiques d'applications tierces.



Tout est évidemment fait à contrecoeur et la firme entend ne pas rendre cela très accessible. Le projet est mené par Andreas Wendker, vice-président de l'ingénierie logicielle chez Apple. Wendker rend compte directement à Craig Federighi. Outre les équipes d'ingénieurs, l'équipe des services d'Apple est également impliquée. Jeff Robbin, le "principal responsable de l'ingénierie des services d'Apple", dirige les efforts de ce côté. Robbin rend compte à Eddy Cue.



Si Apple a jusqu'au 6 mars 2024 pour se mettre en conformité, il n'est pas non plus clair si les changements seront limités aux pays de l'UE comme la France ou si elle les appliquera à l'échelle mondiale. La société de Tim Cook est pourtant critiquée sur les mêmes sujets dans son pays, ainsi que sur d'autres marchés comme en Inde.

Microsoft veut ouvrir un App Store pour ses jeux

Bloomberg rapporte, et même confirme, que Microsoft envisage bel et bien proposer un magasin d'applications iOS pour les jeux. Nous avions déjà évoqué un App Store mobile de la part de Microsoft en mars dernier.

Microsoft Corp. est en pourparlers avec des partenaires pour l'aider à lancer un magasin de jeux mobiles qui s'attaquera à la position dominante d'Apple Inc. et de Google dans ce secteur, selon Phil Spencer, qui dirige la division jeux vidéo Xbox de l'entreprise.



Il s'agit d'un élément important de notre stratégie et nous y travaillons activement aujourd'hui, non seulement seuls, mais en discutant avec d'autres partenaires qui aimeraient également avoir plus de choix sur la façon dont ils peuvent monétiser sur le téléphone", a déclaré M. Spencer lors d'une interview à Sao Paulo pendant la convention CCXP sur les bandes dessinées et le divertissement.

Sans surprise, Phil Spencer a refusé de donner une date précise pour le lancement de la boutique en ligne qui pourrait avoir lieu l'année prochaine.

Je ne pense pas que ce soit dans plusieurs années, je pense que c'est plus tôt que cela.

Quel impact pour les clients d'Apple et Microsoft ?

Comment cela va-t-il fonctionner ? La solution la plus probable est qu'Apple accepte les applications similaires à l'App Store, sur son magasin d'applications; les utilisateurs n'ayant ensuite qu'à parcourir le nouveau magasin pour installer des apps et des jeux.



Les développeurs pourront ainsi proposer des applications avec leur propre système de paiement, et il ne sera certainement pas rare de voir les mêmes services sur l'App Store officiel et ses alternatives. Le prix sera une forme de différenciation.



L'intérêt pour Microsoft est clair : proposer ses jeux Xbox/PC dans un système qu'elle maîtrise pratiquement totalement. Cela signifie une rémunération plus importante et un contact client en direct.

Un succès loin d'être garanti

Toutefois, même si la loi vous donne la possibilité d'acheter des applications ailleurs que la source officielle, nous pensons que la plupart des propriétaires d'iPhone s'en tiendront à la boutique d'Apple. L'utilisateur lambda ne sera pas au courant / pas intéressé, il aura probablement une garantie moindre en cas de problème avec une app ou un jeu, et niveau sécurité, aucune entreprise ne semble au niveau d'Apple.



En outre, dans le cas de Microsoft, les "vrais" joueurs auront certainement déjà une Xbox ou PC...



Et vous, quel est votre avis ?