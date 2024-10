Apple avance sur le projet d’un MacBook tout en verre avec clavier virtuel

Comme avec les derniers iPhone, les MacBook Air et MacBook Pro ont tendance à beaucoup se ressembler. Alors que les clients Apple attendent impatiemment un « grand changement » du côté des MacBook, un récent brevet dévoile qu’Apple avance sur le projet d’un MacBook qui serait totalement en verre avec un clavier et un trackpad… virtuel !

Et si c’était le MacBook du futur ?

Après avoir révolutionné l’industrie des smartphones avec l’écran tactile, Apple semble vouloir franchir une nouvelle étape en appliquant cette même transition sur le marché des ordinateurs portables. La firme de Cupertino pourrait bientôt bouleverser le design des MacBook en supprimant les claviers physiques au profit d’un clavier et d’un trackpad entièrement virtuels.



Le succès d’Apple dans l’intégration du tactile sur les smartphones a marqué la fin des claviers physiques, autrefois populaires sur des appareils comme le BlackBerry. À l’heure actuelle, tous les smartphones du marché utilisent des écrans tactiles, une transition largement adoptée par les consommateurs. Apple semble maintenant viser une évolution similaire avec ses MacBook et croit réellement au même succès.

Concept

Un brevet publié récemment par l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) montre que ce projet de MacBook tout en verre avec un clavier virtuel est en développement depuis plusieurs années. Apple envisage de supprimer entièrement les touches physiques, ce qui permettrait potentiellement de réduire le coût de fabrication et d’offrir un design encore plus minimaliste et moderne à ses ordinateurs portables.

Un clavier virtuel avec des sensations physiques

La grande question qui se pose est celle de l’expérience utilisateur. Pour les amateurs de MacBook, la sensation d’appuyer sur des touches physiques est essentielle et Apple en est pleinement conscient. Ainsi, afin de reproduire cette sensation sur un clavier virtuel, l’entreprise pourrait s’appuyer sur le retour haptique qui existe déjà sur d’autres appareils Apple. Grâce à une légère vibration ressentie à chaque pression sur une touche virtuelle, l’utilisateur pourrait avoir l’impression d’écrire sur un clavier traditionnel.



Ce concept n’est pas nouveau pour Apple. Un brevet déposé en 2018 décrit une approche en trois volets pour rendre l’expérience aussi proche que possible d’un clavier physique :

Un écran flexible qui se déformerait légèrement lorsqu’une touche virtuelle est enfoncée, imitant ainsi la sensation de profondeur.

Une rétroaction haptique pour simuler le clic des touches, permettant à l’utilisateur de ressentir chaque frappe.

Une charge électrostatique pour recréer la sensation des bords des touches, offrant une meilleure précision lors de la frappe.

Ces technologies combinées pourraient offrir une expérience utilisateur inédite, où le design et la fonctionnalité s’uniraient pour redéfinir la manière d’interagir avec un MacBook. Une sorte de nouveau macOS.



Bien que ce brevet récent confirme que le projet est toujours d’actualité chez Apple, son introduction sur le marché pourrait encore prendre du temps. L’entreprise semble vouloir s’assurer que cette technologie soit non seulement fiable, mais qu’elle réponde aussi à toutes les exigences des utilisateurs, notamment en termes de confort, de précision et de sécurité.



Source