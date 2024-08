L’offre de bienvenue complètement dingue d’Apple pour l’Apple Card aux US

Aux États-Unis, l’Apple Card rencontre un joli succès, cependant elle peut parfois faire face à des périodes où les nouvelles souscriptions sont peu nombreuses, c’est par exemple le cas pendant les vacances d’été. Pour dynamiser les souscriptions, Apple a décidé de lancer une offre inédite et ciblée sur certains clients. L’entreprise offre une gigantesque somme à chaque nouvel adhérent.

Le joli cadeau à l’activation d’une nouvelle Apple Card

Toujours inaccessible en France (à notre plus grand regret), l’Apple Card continue de ravir les consommateurs américains. Non seulement elle propose des offres de cashback attractives chez de nombreux commerçants et applications iOS, mais elle permet également de bénéficier d’intérêts plus importants (que dans les banques traditionnelles) sur son compte épargne. Apple, toujours à l’affût de nouvelles façons de séduire ses utilisateurs, a récemment mis en place une offre de bienvenue exceptionnelle pour attirer de nouveaux clients.



Habituellement, l’Apple Card ne s’accompagne d’aucune offre de bienvenue ni de bonus d’inscription, c’est en tout cas très rare. Cependant, à la surprise générale, Apple a commencé à envoyer des mails à certains utilisateurs d’iPhone, proposant une offre de bienvenue assez… énorme !

300 $ offerts pour toute nouvelle inscription

L’offre actuelle est pour le moins alléchante : un bonus de 300 $ pour toute nouvelle souscription à l’Apple Card. Cette somme, qui paraît impressionnante, est cependant assortie de certaines conditions à bien lire dans les petits caractères. Pour bénéficier de ce bonus, il est en effet nécessaire de dépenser 1 500 $ dans les 60 jours suivant l’adhésion. Cette dépense peut être réalisée chez n’importe quel commerçant, vous n’êtes donc pas obligé de concentrer vos achats dans un Apple Store.



Une fois les 1 500 $ dépensés, les 300 $ de bonus seront crédités automatiquement soit sur le compte principal, soit sur le compte d’épargne Apple Card du client, selon son choix. Toutefois, il est important de préciser que cette offre est réservée uniquement à certains utilisateurs qui ont reçu l’e-mail d’Apple. Si vous résidez aux États-Unis et que vous souhaitez en bénéficier, vous ne pourrez pas le faire via une souscription directe sur le site d’Apple.



Comme le déclare Apple dans le mail, l’offre est valable jusqu’au 3 septembre, ce qui laisse peu de temps pour ceux qui souhaiteraient en profiter.



Source