Visa et Amex veulent remplacer Mastercard sur l’Apple Card

Visa et American Express se livrent une concurrence féroce pour s’emparer de l’Apple Card. D’après le Wall Street Journal, Visa proposerait environ 100 millions de dollars à Apple pour devenir le nouveau réseau de paiement de cette carte, actuellement liée à Mastercard. Ce partenariat avec Mastercard touche toutefois à sa fin, Apple ayant décidé de rompre son alliance avec Goldman Sachs.

Une course à trois pour remplacer Mastercard

La lutte s’intensifie entre Visa, American Express et Mastercard pour devenir le prochain fournisseur de services de l’Apple Card. Alors que Visa met sur la table un acompte de 100 millions de dollars, American Express reste un sérieux prétendant, et Mastercard lutte avec acharnement pour préserver sa place. Apple, de son côté, prévoit de désigner un nouveau processeur de paiement avant de choisir une banque pour succéder à Goldman Sachs, rendant la compétition encore plus vive.

Goldman Sachs sur le départ

Depuis 2023, Apple et Goldman Sachs négocient l’avenir de leur collaboration, cette dernière souhaitant se retirer du secteur des services bancaires aux particuliers. Des discussions sont en cours avec JPMorgan Chase et Synchrony Financial pour reprendre le rôle de banque émettrice, mais American Express ambitionne de cumuler les fonctions d’émetteur et de réseau. Pour ses transactions, Apple doit en effet s’appuyer sur ces deux types de partenaires.

Une collaboration fragilisée

Lancée en 2019, l’Apple Card est le fruit d’une coopération entre Goldman Sachs et Apple, qui ont également développé ensemble un compte d’épargne à haut rendement. Cependant, des tensions sont apparues, Apple reprochant à Goldman Sachs des lacunes dans le service client, comme des délais excessifs pour traiter les litiges sur les transactions ou les retraits.

Enquête et rupture

Ces difficultés ont attiré l’attention du Bureau américain de la protection financière des consommateurs, qui a ouvert une enquête sur Goldman Sachs après des plaintes de clients. Ce climat de méfiance a finalement poussé Apple et Goldman Sachs à mettre un terme à leur contrat, ouvrant la voie à une redistribution des rôles autour de l’Apple Card.



L'Apple Card compte plus de 12 millions d'utilisateurs aux États-Unis, avec environ 20 milliards de dollars de soldes. La carte bancaire n’a d’ailleurs toujours pas franchi les frontières américaines.