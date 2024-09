visionOS 2 : déjà un concept des évolutions attendues par les clients

Bien que le Vision Pro soit encore tout nouveau, et cantonné aux États-Unis, les clients ont déjà pas mal d'idées d'améliorations. Sans aller jusqu'à le rendre à Apple, attendre visionOS 2 peut être une bonne idée pour profiter d'une expérience optimale. Pour aider les ingénieurs d'Apple, Parker Ortolani a créé un concept imaginant les nouvelles fonctionnalités que l'on peut attendre de visionOS 2, une version probablement prévue pour juin prochain, lors de la WWDC 24 aux côtés d'iOS 18.

Découvrez visionOS 2

Le concept de notre ami Ortolani est très intéressant car il rassemble les fonctionnalités les plus demandées par les propriétaires du casque de réalité mixte. La première est simple mais évidente : la possibilité de réorganiser l'écran d'accueil. Tout comme le premier iPhone, Vision Pro ne permet pas aux utilisateurs de réorganiser les applications sur l'écran d'accueil. La première page affiche les applications Apple, tandis que les autres applications apparaissent sur les pages suivantes, par ordre alphabétique, comme la bibliothèque d'applications d'iOS.

Le concept, disponible sur Behance, montre également à quoi ressemblerait un centre de notifications situé dans la barre latérale de l'écran d'accueil de VisionOS, avec des détails détaillés pour chaque notification. Actuellement, la gestion des notifications sur Apple Vision Pro est assez limitée, pour ne pas dire inexistante. Pour l'avoir essayé, on peut dire qu'on est perdu sur ce point, même avec la bêta de visionOS 1.1.

Tout autre sujet, concernant l'interaction avec le monde extérieur et plus particulièrement l'iPhone. À travers le casque, votre visage est simulé sur l'écran extérieur, ce qui permet de ne pas être totalement coupé, mais ce n'est pas suffisant pour que votre iPhone vous reconnaisse via Face ID. Parker Ortolani a pensé à une fonction qui utilise l'Optic ID de Vision Pro pour déverrouiller le téléphone.



Dans la même idée, le concept de visionOS 2 offre la possibilité de regarder la télévision tout en portant le casque, un peu comme la fonction Mac Virtual Display, qui permet à l'utilisateur de voir l'écran de son Mac directement dans le casque.

Mais ce n'est pas tout, puisque ce visionOS 2 repense le multitâche, de nouveaux gestes de la main, l'accès aux raccourcis avec le bouton du haut et des rappels pour arrêter d'utiliser le casque après de longues sessions.



Qui a déjà testé le casque parmi vous ? Rappelons les limites du Vision Pro en France pour l'instant.