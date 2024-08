Bloomberg : sortie prochaine du Vision Pro en France et au Canada

Nouvelle confirmation de la sortie imminente du premier ordinateur spatial d'Apple en France. Selon Bloomberg, Apple va bientôt lancer son Vision Pro hors des États-Unis, avec des pays comme la France et le Canada. Au total, c'est une dizaine de pays qui sont concernés par cette première expansion.

Dans un tweet sur X, Mark Gurman corrobore la liste de pays pour les prochains lancements du Vision Pro que nous avions dressé en mars, à savoir neuf régions.

Canada, UK and Singapore are in as well for first Apple Vision Pro expansion. https://t.co/NLlfIYdW74