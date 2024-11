Le Mac mini M4 offre un SSD "modulaire" et plus rapide

Si son design extérieur a épaté la galerie par sa compacité, l'intérieur n'est pas mal non plus. Fort de sa puissance tirée de la puce M4 (et M4 Pro), le petit ordinateur de bureau est capable de gérer des tâches lourdes, que ce soit des jeux ou de l'édition vidéo par exemple. Mieux, si vous êtes en manque d'espace disque, la bonne nouvelle est que le Mac mini 2024 est modulaire, son stockage SSD est amovible, enfin presque.

Une demi-bonne nouvelle

Sur les forums du site iFixit, l'utilisateur KianWee Lim a publié une photo de la conception interne du Mac mini M4 montrant que la carte SSD n'est pas soudée à la carte mère. Cela suggère que le SSD est modulaire et relativement facile à retirer pour un utilisateur, à l'instar du Mac Studio.

Comme nous l'avons expliqué en 2022 à propos du Mac Studio, cela ne signifie pas que l'ordinateur est évolutif. iFixit a confirmé à l'époque que le Mac Studio ne reconnaissait pas d'autres combinaisons de SSD que celle avec laquelle il a été livré en usine. Il en va probablement de même pour le Mac mini M4. Cela nous rappelle les pièces sérialisées de l'iPhone.



Si certains espéraient voir des options post-ventes de stockage SSD chez Apple, la firme n'a finalement proposé qu'un kit SSD pour le Mac Pro.



Malgré tout, cette découverte reste une bonne nouvelle. En effet, comme vous pouvez le voir ci-dessous dans une vidéo de démontage publiée sur X, la configuration 256 Go du Mac mini M4 utilise deux modules de stockage de 128 Go au lieu d'un module de 256 Go comme le Mac mini de génération M2.

Partial teardown of M4 Mac Mini /w 16GB RAM & 256GB SSD. Interesting revealation: Wifi chip & antenna on the back of bottom air intake. SSD on a daughter board. And even the base 256GB version comes in two chips. No compromise in speed. Theoretically also end user upgradable. pic.twitter.com/vA2vQwkl7J — HG 阿聻 𓆣 𓇽 (@ohgkg) November 8, 2024



Cela signifie que le Mac mini M4 offrira des vitesses de lecture et d'écriture nettement plus rapides, répondant à l'une des plus grandes plaintes concernant le modèle de génération précédente. Apple a également résolu ce problème avec le MacBook Air M3 plus tôt cette année.



Le nouveau Mac mini M4 est disponible aujourd'hui à partir de 699 €, accompagné par le nouveau MacBook Pro et l'iMac, tous deux propulsés par la puce M4.