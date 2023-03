Une expérience K-Pop en audio spatiale dans l'Apple Store de Gangnam

Apple ouvre ce vendredi son cinquième magasin de détail en Corée du Sud, dans la ville de Séoul, et la société a recruté le groupe de filles K-pop NewJeans pour séduire les clients du pays, d'après une information publiée par Bloomberg.

Un nouvel Apple Store en Corée du Sud

Le nouveau magasin sera situé dans le quartier central de Gangnam à Séoul, la capitale de la Corée du Sud, et lors d'un événement promotionnel mercredi, Apple a installé un studio éphémère à l'intérieur du nouveau magasin où les visiteurs pouvaient écouter une version exclusive de la chanson à succès de NewJean "OMG" enregistrée en audio spatial (Dolby Atmos version Apple).

La stratégie marketing consistant à impliquer un groupe de K-pop n'est pas nouvelle en Corée du Sud – Samsung a par exemple proposé une édition BTS de son smartphone Galaxy S20+.



Comme le note le média américain, cette décision est un autre signal qu'Apple intensifie son offensive post-pandémique sur ce marché clé d'Asie. Apple Pay a été mis en service en Corée du Sud au début du mois, et les médias locaux rapportent qu'il est prévu d'ouvrir un sixième magasin à Séoul cette année. La capitale aurait alors plus d'Apple Store que Tokyo au Japon.



Apple Gangnam est le premier nouveau magasin Apple à ouvrir depuis l'ouverture d'Apple American Dream dans le New Jersey en décembre. Apple dispose désormais d'une équipe de vente au détail de près de 800 personnes sur le terrain en Corée du Sud, selon Patrick Schuerpf, directeur des activités de vente au détail d'Apple en Asie.