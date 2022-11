Un Apple Store va ouvrir ses portes dans le 2e plus grand centre commercial des USA

Apple s'étend à travers le monde, mais aussi à travers son pays d'origine. Dès samedi prochain, un nouvel Apple Store va ouvrir ses portes dans le deuxième centre commercial le plus grand des États-Unis. Un emplacement stratégique qui devrait permettre à Apple d'accroître sa présence dans le New Jersey.

Un Apple Store géant dans un centre commercial gigantesque

Comme confirmé par Apple en personne sur son site officiel, un nouvel Apple Store va ouvrir ses portes aux États-Unis. Son emplacement n'est pas anodin, car il va se situer dans le centre commercial The American Dream dans le New Jersey, considéré comme le deuxième plus grand de tout le pays. Rien que ça.



Il n'y a pas encore d'images, mais le design général de la boutique devrait être similaire à celles ouvertes récemment par la marque à travers le monde. La superficie sera immense, à l'image du centre commercial lui-même. La date d'ouverture est imminente et calée pour le samedi 3 décembre, soit dans quatre jours.

Petite subtilité, cet Apple Store sera fermé dès le lendemain. En effet, une loi locale interdit aux centres commerciaux d'ouvrir le dimanche. Il sera néanmoins ouvert de 11 h à 22 h du lundi au samedi.



Il devrait y avoir les traditionnels Genius Bar, sessions Today at Apple et espace pour récupérer une commande en ligne. La pomme devrait également proposer un sac spécial pour l'occasion aux premiers clients ainsi que quelques goodies.