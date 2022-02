Corée du Sud : Apple va ouvrir deux nouveaux Apple Store dans le pays natal de Samsung

Le début d'année est rythmé pour les Apple Store, après avoir agrandi et complètement repensé son Apple Store situé à Abu Dhabi, la firme de Cupertino continue cette fois-ci en Corée du Sud avec un objectif... élargir sa présence ! En effet, Apple va bientôt ouvrir deux nouveaux magasins.

Apple s'investit pour améliorer ses ventes en Corée du Sud

Dans un pays où Samsung est vu comme la fierté nationale et où les achats patriotiques sont nombreux, il n'est pas simple pour les entreprises étrangères comme Apple de convaincre les consommateurs sud-coréens de passer à l'iPhone, l'iPad ou encore le Mac.

Heureusement, la politique et les principes d'Apple ne changent pas, ce n'est pas parce que le géant californien ne domine pas le marché et réalise des ventes timides qu'il faut abandonner, Apple compte bien insister avec un élargissement de sa présence physique dans les rues des grandes villes de Corée du Sud.



Comme le révèle Michael Steeber dans Tabletops, Apple s'apprête à lancer bientôt deux nouvelles boutiques en Corée du Sud, des sessions de recrutements ont déjà commencé il y a une semaine pour former les effectifs des magasins.

Le rapport explique que la firme de Cupertino créée des équipes d'une centaine de salariés avec des contrats à temps partiel et d'autres à temps plein, des employés saisonniers viendront également renforcer le personnel quand les salariés seront en congé.

Apple a débuté les embauches pour un magasin dans l'est de Séoul, en Corée du Sud. Pour ceux qui ne suivent pas l'évolution, cela fait deux nouveaux magasins à Séoul dans un avenir proche. Les postes pour un autre magasin situé près du centre-ville ont été ouverts en juillet dernier. Ces nouveaux sites atteindront de nouveaux sommets en matière d'architecture et doubleront le nombre de magasins Apple en Corée du Sud. Les postes ouverts sont répertoriés sur le site Apple Jobs sous le nom de "Séoul Est - KR".

Le premier Apple Store en Corée du Sud a été inauguré au premier trimestre de 2018 à Séoul, baptisé "Apple Garosugil", il se trouve au sud de la rivière Han et au cœur de la région de Gangnam. On retrouve les architectures des Apple Store aux États-Unis avec les mêmes tables, les mêmes murs et de la végétation à l'intérieur (Apple a mis 4 arbres quelques mois après l'ouverture).



