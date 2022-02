Apple a agrandi et repensé sur Apple Store à Abu Dhabi

Il y a 3 heures

Actualité Apple

Alban Martin

Réagir



Apple vient d'annoncer l'ouverture de son tout nouveau magasin, Yas Mall, situé à Abu Dhabi. En réalité, il s'agit d'une renaissance puisque l'Apple Store existait déjà depuis plusieurs années, mais la firme a voulu l'agrandir et le repenser pour améliorer l'expérience.

Un (presque) nouveau magasin Apple à Abu Dhabi

Le tout nouveau Apple Yas Mall a ouvert ce jeudi 3 février, dans la zone commerciale animée d'Abu Dhabi. Doublant presque la taille de l'emplacement original qui a ouvert en 2015, le magasin sert d'espace réimaginé pour que les clients puissent parcourir les derniers produits et services d'Apple, recevoir la meilleure assistance de la part de membres de l'équipe, et participer à des sessions gratuites "Today at Apple".

Deirdre O'Brien, vice-présidente senior d'Apple pour Retail + People, a déclaré :

Avec l'ouverture de l'Apple Yas Mall nouvellement agrandi, notre équipe est prête à accueillir encore plus de la communauté incroyablement diverse et innovante d'Abu Dhabi dans ce magnifique nouvel espace. Nous sommes impatients de continuer à apporter le meilleur d'Apple aux Émirats arabes unis, et de bâtir sur notre histoire dans la région.

Bien placé, l'Apple Store présente un extérieur en verre incurvé étonnant. Les sols Bianco Cristal et les plafonds en bois sont utilisés dans tout l'espace, ressemblant à des matériaux similaires que l'on trouve dans d'autres Apple Store dans le monde. La lumière naturelle circule facilement à l'intérieur grâce à deux grands puits de lumière situés directement au-dessus de six arbres Ficus Nitida. Les visiteurs trouveront le mur vidéo autoportant et le Forum au centre du magasin, où se déroulent les sessions gratuites Today at Apple. Animées par des professionnels de la création Apple, ces sessions quotidiennes offrent une inspiration créative, enseignent des compétences pratiques et aident les participants à aller plus loin avec leurs produits.



Les clients peuvent découvrir les produits et services d'Apple, en savoir plus sur le programme de reprise d'Apple pour l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple Watch, et bénéficier de l'aide des spécialistes Apple. Le Apple Yas Mall compte 100 membres d'équipe hautement qualifiés qui parlent collectivement 33 langues et représentent 32 nationalités. Cette équipe diversifiée a presque doublé depuis l'ouverture initiale du magasin en 2015, et plus de la moitié fait toujours partie de l'équipe qui accueillera les clients dans le nouvel emplacement d'Apple Yas Mall.



Apple opère dans la région depuis plus de 10 ans, et compte plus de 600 membres de l'équipe à travers les Émirats Arabes Unis. Depuis qu'Apple a ouvert ses premiers magasins aux EAU en 2015, ils ont accueilli près de 30 millions de visiteurs.