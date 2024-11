L'iPhone XS Max et l'iPhone 6S Plus sont "vintage" pour Apple

Apple vient de mettre à jour sa liste de produits anciens et obsolètes, en ajoutant plusieurs anciens modèles d'iPhone iconiques, ainsi que certaines Apple Watch. Sur sa page américaine, la firme parlent de produits vintages.

Les iPhone vintages

L'iPhone 6s Plus et l'iPhone XS Max sont désormais considérés comme « vintage » dans le monde entier. Apple marque un produit comme « vintage » cinq ans après l'arrêt de sa vente. Les réparations de ces appareils vintage peuvent toujours être disponibles si les pièces nécessaires sont en stock chez Apple ou chez un fournisseur de services agréé Apple.



Si vous aviez l'iPhone 6s Plus avec 32 Go de stockage, ce modèle particulier était déjà considéré comme « obsolète », car il avait été retiré de la vente plus tôt.



Bizarrement, Apple n'a pas encore inclus l'iPhone XS et l'iPhone 6s dans la catégorie « vintage ». Pour mémoire, l'iPhone XS n'a pas apporté grand chose par rapport l'iPhone X de 2017, le design était d'ailleurs le même.

L'Apple Watch Series 2 est obsolète

Les versions en aluminium et en acier inoxydable de l'Apple Watch Series 2 sont désormais considérées comme « obsolètes » par Apple, tandis que la version en céramique du même modèle reste non répertoriée.



Un produit devient « obsolète » sept ans après qu'Apple a arrêté sa distribution. Une fois obsolètes, ces produits ne peuvent généralement plus être réparés chez Apple ou dans ses centres de service agréés, à l'exception du remplacement des batteries des MacBook, qui peut être effectué jusqu'à 10 ans après l'arrêt de la production.