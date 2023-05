L'adaptateur Appareil Photo Lightning vers USB 3 d'Apple incompatible avec iOS 16.5

Plusieurs utilisateurs ont signalé que l'adaptateur Appareil Photo Lightning vers USB 3 d'Apple ne fonctionne plus avec les iPhone et iPad mis à jour vers iOS 16.5 et iPadOS 16.5. Ce problème a été rapporté sur les forums d'assistance Apple et Reddit depuis quelques jours, les cas se multipliant.

Un accessoire en carafe à cause d'iOS 16.5

L'adaptateur en question dispose d'un port USB-A de troisième génération permettant de connecter un appareil photo, un microphone ou un autre accessoire alimenté par USB à un iPhone ou un iPad, ainsi qu'un port Lightning pour recharger l'appareil. Cependant, depuis la mise à jour vers iOS 16.5 et iPadOS 16.5, les utilisateurs concernés affirment que l'adaptateur ne parvient plus à alimenter les appareils connectés aux deux ports.

Il est probable que ce problème soit causé par un bug logiciel qui devra être corrigé dans une prochaine version du système d'exploitation. Apple a récemment publié la première version bêta d'iOS 16.6 destinée aux développeurs, mais il faudra probablement plusieurs semaines avant que la mise à jour ne soit disponible pour le grand public. Par conséquent, il est possible qu'une mise à jour d'iOS 16.5.1 soit nécessaire pour résoudre ce problème plus rapidement.



iOS 16.5 a été publié la semaine dernière après sept semaines de tests bêta. Il s'agit d'une mise à jour mineure qui comprend quelques ajouts, tels qu'un onglet Sports dans l'application Apple News, un nouveau fond d'écran Pride Celebration, ainsi que des corrections de bugs liés à CarPlay, au temps d'écran et à Spotlight. On s'attend à ce qu'Apple annonce iOS 17 avec des changements plus importants lors de sa conférence WWDC le 5 juin.



PS : l'adaptateur appareil photo d'Apple est à 44€ au lieu de 49 € sur Amazon.